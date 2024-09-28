Поддержка уехавших, проблемы со здоровьем: как живет Олег Басилашвили

Народный артист СССР и лауреат Государственной премии Олег Басилашвили 26 сентября отметил 90-летие, актер известен ролями в фильмах «Служебный роман», «Вокзал для двоих» и «Мастер и Маргарита» и многих других. Как сейчас живет Басилашвили, почему поддерживает уехавших из страны артистов, критиковал СВО, правда ли, что ему делают блокады от болей в спине?

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Играет ли сейчас Басилашвили в кино или театре

Олег Басилашвили перестал сниматься в кино в 2018 году, его последней работой была роль в мини-сериале «Не ждали». Однако в свои 90 лет он продолжает выходить на сцену Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге, где служит с 1959 года. Согласно репертуару театра, артист задействован в спектаклях «Палачи», «Лето одного года», «Дядюшкин сон».

Басилашвили в свой юбилей сообщил, что не собирается отказываться от работы и уходить со сцены.

«Я и не уходил со сцены. У меня 30 сентября спектакль — "Лето одного года", в котором мы с Алисой Бруновной Фрейндлих играем. Я даю концерты, работаю и никуда не собираюсь уходить. Вот помру, тогда и уйду!» — сказал артист.

При этом Басилашвили отметил, что сейчас в театре наступает другая эпоха, но не стал об этом рассуждать, чтобы не казаться «брюзжащим стариком».

Что известно о здоровье Басилашвили

Отвечая на вопрос о своем самочувствии, Басилашвили ответил цитатой поэта Владимира Маяковского: «Иду — красивый, двадцатидвухлетний».

При этом в 2023 году Басилашвили жаловался на боли в позвоночнике. Перед выходом на сцену актеру делают уколы, а после трехчасового спектакля он с трудом выходит на поклон.

«Должен играть спектакль. Вот посмотрим, смогу ли я его сыграть или нет. Я живу сейчас под блокадой из-за уколов», — рассказывал Басилашвили.

В июле 2023 года актер признавался, что сидит на «жесточайшей диете».

Также Басилашвили дважды переболел коронавирусом.

Артист в интервью по случаю юбилея вспомнил о предсказании, которое ему сделала гадалка.

«Мне нагадали, что я проживу дольше 90 лет. И я этой гадалке верю!» — сообщил он.

Что Басилашвили говорил об СВО

В феврале 2022 года Басилашвили в разговоре с NEWS.ru заявил, что очень любит народ Украины. Тогда актер признавался, что тяжело переживает «все, что сейчас происходит», поскольку у него много друзей в этой стране.

«Действия, конечно, наложат определенный отпечаток на наши взаимоотношения. Мне очень жаль, я тяжело переживаю все, что сейчас происходит. <...> Я бы призвал украинцев сохранять спокойствие и верить в то, что мое отношение к Украине остается прежним. Я думаю, что так же могут сказать и миллионы россиян», — отметил артист.

Басилашвили также сообщил, что не осуждает коллег, которые уехали за границу и выступили с критикой СВО.

«Уехали и уехали. Почему человек не может уехать из Москвы в Париж? Бунин же уезжал, и Тургенев. Каждый имеет право выбора места в жизни», — объяснял Басилашвили.

Кроме того, актер заступался за коллегу по «Служебному роману» народную артистку России Лию Ахеджакову после того, как она лишилась роли в театре «Современник».

Чем известен Басилашвили

На счету актера множество разнохарактерных ролей. Наибольший успех сопутствовал актеру в фильмах Георгия Данелии и Эльдара Рязанова. Сыгранные у этих режиссеров роли стали наиболее успешными в творчестве Олега Басилашвили: Самохвалов в комедии «Служебный роман», Андрей Бузыкин в «Осеннем марафоне», Платон Рябинин из «Вокзала для двоих».

Одна из знаменитых ролей Басилашвили — Воланд в фильме «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко. После выхода этой картины он также снялся в сериалах «Ликвидация», «Вербное воскресенье», «Сонька — Золотая Ручка», «Хуторянин» и многих других.

Что известно о личной жизни Басилашвили

Басилашвили состоит в браке с журналисткой Галиной Мшанской. Их старшая дочь Ольга окончила экономический факультет театрального института, работает на телевидении. Младшая Ксения стала журналистом.

В период пандемии он вместе с супругой перебрался в элитный поселок Репино на берегу Финского залива и теперь живет на даче.