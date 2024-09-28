«Жалею, что стала актрисой»: Елена Проклова сделала неожиданное признание

Елена Проклова назвала свой способ борьбы со стрессом. Чтобы справиться с негативными эмоциями, 71-летняя актриса читает книгу «Анатомия человека».

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Актриса призналась, что в последние годы заинтересовалась литературой по теме здоровья. Ее настольной книгой стала «Анатомия человека», которую Проклова назвала «вдохновляющей».

«Даже жалею, что стала актрисой. Наверное, могла бы быть врачом», — рассказала Проклова в разговоре с aif.ru.

Звезду удивляет, как слаженно работает наш организм и каждая из его систем. Актриса привела в пример нейтрофилы — иммунные клетки в крови. По словам Прокловой, они «путешествуют» по нашему организму и «сжирают патогенную гадость».

Книга помогла Прокловой осознать, что очень важно пить простую воду. Ранее она любила свежевыжатые соки, квасы, сухое вино, но теперь поменяла свой рацион. Актриса заметила, что благодаря этому стала выглядеть лучше.

Наладила звезда и свои биоритмы. Теперь она ложится спать до 23.00 и встает с восходом солнца. Летом она просыпается в пять утра.

Несколько лет назад Елена Проклова призналась, что когда-то была беременна от актера Олега Янковского. Актриса вскоре после того, как узнала о положении, решилась на аборт. Она объяснила, почему приняла такое решение.