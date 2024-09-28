Не только профессор Макгонагалл: где еще снималась Мэгги Смит

Звезда «Гарри Поттера» и «Аббатства Даунтон» успела принять участие во многих интересных проектах.

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27 сентября фанатов «Гарри Поттера» потрясла печальная новость о смерти британской актрисы Мэгги Смит. Многие знают ее по роли профессора Макгонагалл, а также графини Грэнтэм в сериале «Аббатство Даунтон. Однако истинные синефилы знают, что за свою за свою насыщенную карьеру Смит появилась во множестве разноплановых фильмов. В этой подборке — киноленты с Мэгги Смит, которых вы могли не видеть, но которые точно достойны вашего внимания.

Одной из ярчайших работ Смит стала роль в картине 1969 года «Мисс Джин Броди в расцвете лет», принесшая ей почетную награду — премию «Оскар» за лучшую женскую роль. В этой сатирической мелодраме актриса перевоплотилась в школьную учительницу истории, применявшую в своей работе нетрадиционные методики, что вызывало недовольство у руководства учебного заведения.

Спустя 17 лет Смит появилась в экранизации романа «Комната с видом», сыграв родственницу главной героини Люси, которая отправилась вместе с ней в Тоскану. По сюжету, во время путешествия девушки меняются номерами с мистером Эмерсоном и его сыном Джорджем, что становится предпосылкой для развития романтической линии.

Еще одной заметной ролью в фильмографии Мэгги Смит стала работа в детективной драме Роберта Олтмана «Госфорд-парк» 2001 года. Актриса блестяще воплотила на экране один из ключевых образов этого фильма, повествующего о загадочном убийстве, произошедшем в поместье Госфорд-парк в ходе ноябрьской охоты 1932 года.

В 2015-м Смит перевоплотилась в странную пожилую соседку писателя Алана Бенетта в картине «Леди в фургоне». Эта драма рассказывает о необычной дружбе главных героев — Бенетта и женщины, поселившейся на несколько дней на его подъездной дорожке, но в итоге прожившей там около 15 лет.

Помимо этих знаковых работ, фильмография Мэгги Смит включает и другие разноплановые проекты, в числе которых черная комедия «Ужин с убийством» 1976 года, пародирующая известные детективные произведения. Актриса убедительно сыграла одного из приглашенных на этот странный ужин именитых сыщиков.

На счету Смит множество успешных ролей в кино, театре и на телевидении. Она является обладательницей множества престижных наград, включая «Оскар», два «Золотых глобуса» и пять премий bafta. Безусловно, каждое ее появление на экране неизменно становилось заметным событием для ценителей качественного кино.