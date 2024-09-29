Артем Дзюба заявил, что хочет сыграть в кино

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что после завершения карьеры хочет сыграть в кино русского витязя.

В субботу в матче десятого тура МИР РПЛ с «Ростовом» (2:0) Дзюба забил свой дебютный мяч в составе тольяттинской команды. 36‑летний футболист перешел в «Акрон» в сентябре.

— Кем вы видите себя после завершении карьеры? — Знаете, тут много сторон. С одной, хочется попробовать себя в кино, хочется и в тренерстве. Ну и хочется сфокусироваться на детях. У меня много друзей в кино, тот же Максим Лагашкин. Хочу сыграть русского витязя с мечом. О моей мечте в мире кино знают, но сейчас я сфокусирован на футболе, — передает слова Дзюбы корреспондент «Матч ТВ».

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