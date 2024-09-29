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18 звезд «Гарри Поттера» уже нет в живых: кто еще умер, кроме Мэгги Смит

27 сентября стало известно о смерти британской актрисы Мэгги Смит, известной по роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере. Что известно о ее смерти, кто еще из звезд франшизы покинул нас?

Кто из звезд франшизы о Гарри Поттере покинул нас
© кадр из фильма

Мэгги Смит

Исполнительница роли Макгонагалл скончалась на 90-м году жизни. По словам близких Мэгги, это произошло утром в больнице.

«Она была чрезвычайно закрытым человеком и последние мгновения своей жизни провела с друзьями и семьей. У нее остались два сына и пять внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки», — такое заявление сделала семья Смит.

Последней лентой с ее участием стала картина «Клуб чудес» 2023-го. После 80 лет актриса продолжала активно сниматься в кино. В популярном сериале «Аббатство Даунтон» она сыграла Вайолет Кроули.

За всю карьеру Смит была шесть раз номинирована на премию «Оскар» и дважды ее получала. В ее копилке пять наград BAFTA, четыре «Эмми» и три «Золотых глобуса». В 1989 году актриса была возведена в ранг Дамы-командора ордена Британской империи. За всю жизнь Смит смогла побороть два серьезных заболевания — болезнь Грейвса и рак груди.

Майкл Гэмбон и Ричард Харрис, исполнившие роли Дамблдора

Актер и режиссер Ричард Харрис сыграл директора школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбуса Дамблдора в первых двух фильмах поттерианы. На эту роль он согласился из-за «угроз» 10-летней внучки, которая пообещала устроить деду бойкот, если тот откажется от роли Дамблдора.

В августе 2002 года актер был госпитализирован с пневмонией, после чего ему диагностировали лимфогранулематоз. Спустя два месяца состояние Харриса резко ухудшилось, последние три дня он находился в коме. Скончался 25 октября 2002 года на 73-м году жизни в больнице, не приходя в сознание, в окружении своей семьи.

Майкл Гэмбон впервые сыграл роль Альбуса Дамблдора в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана». Последний фильм с участием Гэмбона вышел в 2019 году. Это был байопик «Джудит», который был посвящен американской певице и актрисе Джуди Гарленд.

18 сентября 2023 года один из самых уважаемых британских актеров скончался в больнице, куда его положили с пневмонией.

Хагрид — Робби Колтрейн

Робби Колтрейна не стало 14 октября 2022 года от полиорганной недостаточности. Ему было 72 года.

С 2019 года актер проходил лечение от остеоартрита и умер в 2022 году в больнице в шотландском городке Ларберт. Также он был известен ролью сестры Инвиолаты в фильме «Монашки в бегах». Последний раз артиста видели в документальном фильме «Возвращение в Хогвартс», посвященном 20-летию с момента выхода первого фильма о Гарри Поттере.

Алан Рикман, сыгравший Северуса Снегга

Алан Рикман сыграл профессора Северуса Снегга (Снейпа), роль которого одобрила сама создательница вселенной Гарри Поттера Джоан Роулинг. В одном из интервью Рэйф Файнс, воплотивший Волан-де-Морта, отметил, что Алан был настоящим волшебником. Рикман умер 14 января 2016 года от рака поджелудочной железы, с которым он боролся с 2015 года. С 1977 года он состоял в отношениях с Римой Хортон, на которой женился только спустя 47 лет. Детей у пары не было.

Кто еще из звезд Гарри Поттера не дожил до наших дней

Хелен Маккори, сыгравшая жену Люциуса и мать Драко Нарциссу Малфой, скончалась 16 апреля 2021 у себя дома от рака молочной железы. Ричард Гриффитс, который воплотил злобного дядю Гарри Вернона Дурсля, умер 28 марта 2013 года из-за осложнений после операции на сердце. Исполнивший роль мистера Олливандера, чей магазин волшебных палочек находится в Косом переулке, Джон Херт умер 25 января 2017 года от рака поджелудочной железы.

Роджер Ллойд-Пак сыграл в пятом фильме — «Гарри Поттер и Кубок огня» — Барти Крауча — старшего, главу Департамента международного магического сотрудничества. Жизнь этого актера тоже оборвалась из-за онкологии. Роджер Ллойд-Пак умер 15 января 2014 года от рака поджелудочной железы. Британская актриса Элизабет Сприггс, отметившаяся ролью Полной Дамы — «живого портрета», скончалась 2 июля 2008 года из-за острой сердечной недостаточности.

Верн Тройер, чей рост составлял всего 80 см, сыграл гоблина Крюкохвата, работавшего в лондонском отделении банка Гринготтс. Тройер умер 21 апреля 2018 года из-за алкогольной интоксикации. Боксер и боец смешанных единоборств Дэйв Леджено исполнил роль оборотня Фенрира Сивого в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка». 11 июля 2014 года туристы-спортсмены обнаружили тело Леджено в Долине смерти. Предположительно, он скончался из-за проблем, связанных с жарой.

В 2008 году актер Роберт Нокс снялся в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка» в роли Маркуса Белби, студента Когтеврана. 24 мая 2008 года Нокс получил смертельное ножевое ранение во время драки в баре, заступившись за своего брата Джейми. Дэвид Райалл сыграл в первой части фильма «Гарри Поттер и Дары смерти» Элфиаса Дожа, друга и одноклассника Альбуса Дамблдора, он умер 25 декабря 2014 года.

Роберт Харди в «поттериане» сыграл Корнелиуса Фаджа, заместителя главы Департамента чрезвычайных ситуаций, министра магии Великобритании и консультанта по связям с премьер-министром маглов. Он умер 3 августа 2017 года в доме для престарелых актеров. Самой заметной ролью новозеландского актера Теренса Бэйлера стал Кровавый Барон, факультетское привидение Слизерина в «Философском камне». Умер Теренс 2 августа 2016 года.

Джимми Гарднер прославился эпизодической ролью водителя волшебного автобуса по имени Эрни в «Узнике Азкабана». Эту роль он сыграл за год до окончания карьеры. Джимми Гарднер умер от пневмонии 3 мая 2010 года. Английская актриса Марджери Мейсон снялась в роли милой продавщицы сладостей в поезде в фильме «Гарри Поттер и Кубок Огня». Актрисы не стало 26 января 2014 года. Она дожила до 100 лет.

Актеры
Гарри Поттер и узник Азкабана
Гарри Поттер и кубок огня
Гарри Поттер и Принц-полукровка
Оскар
Аббатство Даунтон
Роджер Ллойд-пак
Ричард Гриффитс
Элизабет Сприггс
Роберт Харди
Джимми Гарднер
Сергей Рудзевич
Робби Колтрейн
Майкл Гэмбон
Ричард Харрис
Павел Савинков
Мэгги Смит
Алан Рикман
Джуди Гарлэнд
Джон Херт
Гарри Поттер
Джоан Роулинг