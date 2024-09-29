Кто из звезд франшизы о Гарри Поттере покинул нас

27 сентября стало известно о смерти британской актрисы Мэгги Смит, известной по роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере. Что известно о ее смерти, кто еще из звезд франшизы покинул нас?

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Исполнительница роли Макгонагалл скончалась на 90-м году жизни. По словам близких Мэгги, это произошло утром в больнице.

«Она была чрезвычайно закрытым человеком и последние мгновения своей жизни провела с друзьями и семьей. У нее остались два сына и пять внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки», — такое заявление сделала семья Смит.

Последней лентой с ее участием стала картина «Клуб чудес» 2023-го. После 80 лет актриса продолжала активно сниматься в кино. В популярном сериале «Аббатство Даунтон» она сыграла Вайолет Кроули.

За всю карьеру Смит была шесть раз номинирована на премию «Оскар» и дважды ее получала. В ее копилке пять наград BAFTA, четыре «Эмми» и три «Золотых глобуса». В 1989 году актриса была возведена в ранг Дамы-командора ордена Британской империи. За всю жизнь Смит смогла побороть два серьезных заболевания — болезнь Грейвса и рак груди.

Майкл Гэмбон и Ричард Харрис, исполнившие роли Дамблдора

Актер и режиссер Ричард Харрис сыграл директора школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбуса Дамблдора в первых двух фильмах поттерианы. На эту роль он согласился из-за «угроз» 10-летней внучки, которая пообещала устроить деду бойкот, если тот откажется от роли Дамблдора.

В августе 2002 года актер был госпитализирован с пневмонией, после чего ему диагностировали лимфогранулематоз. Спустя два месяца состояние Харриса резко ухудшилось, последние три дня он находился в коме. Скончался 25 октября 2002 года на 73-м году жизни в больнице, не приходя в сознание, в окружении своей семьи.

Майкл Гэмбон впервые сыграл роль Альбуса Дамблдора в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана». Последний фильм с участием Гэмбона вышел в 2019 году. Это был байопик «Джудит», который был посвящен американской певице и актрисе Джуди Гарленд.

18 сентября 2023 года один из самых уважаемых британских актеров скончался в больнице, куда его положили с пневмонией.

Хагрид — Робби Колтрейн

Робби Колтрейна не стало 14 октября 2022 года от полиорганной недостаточности. Ему было 72 года.

С 2019 года актер проходил лечение от остеоартрита и умер в 2022 году в больнице в шотландском городке Ларберт. Также он был известен ролью сестры Инвиолаты в фильме «Монашки в бегах». Последний раз артиста видели в документальном фильме «Возвращение в Хогвартс», посвященном 20-летию с момента выхода первого фильма о Гарри Поттере.

Алан Рикман, сыгравший Северуса Снегга

Алан Рикман сыграл профессора Северуса Снегга (Снейпа), роль которого одобрила сама создательница вселенной Гарри Поттера Джоан Роулинг. В одном из интервью Рэйф Файнс, воплотивший Волан-де-Морта, отметил, что Алан был настоящим волшебником. Рикман умер 14 января 2016 года от рака поджелудочной железы, с которым он боролся с 2015 года. С 1977 года он состоял в отношениях с Римой Хортон, на которой женился только спустя 47 лет. Детей у пары не было.

Кто еще из звезд Гарри Поттера не дожил до наших дней

Хелен Маккори, сыгравшая жену Люциуса и мать Драко Нарциссу Малфой, скончалась 16 апреля 2021 у себя дома от рака молочной железы. Ричард Гриффитс, который воплотил злобного дядю Гарри Вернона Дурсля, умер 28 марта 2013 года из-за осложнений после операции на сердце. Исполнивший роль мистера Олливандера, чей магазин волшебных палочек находится в Косом переулке, Джон Херт умер 25 января 2017 года от рака поджелудочной железы.

Роджер Ллойд-Пак сыграл в пятом фильме — «Гарри Поттер и Кубок огня» — Барти Крауча — старшего, главу Департамента международного магического сотрудничества. Жизнь этого актера тоже оборвалась из-за онкологии. Роджер Ллойд-Пак умер 15 января 2014 года от рака поджелудочной железы. Британская актриса Элизабет Сприггс, отметившаяся ролью Полной Дамы — «живого портрета», скончалась 2 июля 2008 года из-за острой сердечной недостаточности.

Верн Тройер, чей рост составлял всего 80 см, сыграл гоблина Крюкохвата, работавшего в лондонском отделении банка Гринготтс. Тройер умер 21 апреля 2018 года из-за алкогольной интоксикации. Боксер и боец смешанных единоборств Дэйв Леджено исполнил роль оборотня Фенрира Сивого в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка». 11 июля 2014 года туристы-спортсмены обнаружили тело Леджено в Долине смерти. Предположительно, он скончался из-за проблем, связанных с жарой.

В 2008 году актер Роберт Нокс снялся в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка» в роли Маркуса Белби, студента Когтеврана. 24 мая 2008 года Нокс получил смертельное ножевое ранение во время драки в баре, заступившись за своего брата Джейми. Дэвид Райалл сыграл в первой части фильма «Гарри Поттер и Дары смерти» Элфиаса Дожа, друга и одноклассника Альбуса Дамблдора, он умер 25 декабря 2014 года.

Роберт Харди в «поттериане» сыграл Корнелиуса Фаджа, заместителя главы Департамента чрезвычайных ситуаций, министра магии Великобритании и консультанта по связям с премьер-министром маглов. Он умер 3 августа 2017 года в доме для престарелых актеров. Самой заметной ролью новозеландского актера Теренса Бэйлера стал Кровавый Барон, факультетское привидение Слизерина в «Философском камне». Умер Теренс 2 августа 2016 года.

Джимми Гарднер прославился эпизодической ролью водителя волшебного автобуса по имени Эрни в «Узнике Азкабана». Эту роль он сыграл за год до окончания карьеры. Джимми Гарднер умер от пневмонии 3 мая 2010 года. Английская актриса Марджери Мейсон снялась в роли милой продавщицы сладостей в поезде в фильме «Гарри Поттер и Кубок Огня». Актрисы не стало 26 января 2014 года. Она дожила до 100 лет.