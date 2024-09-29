В ВШЭ спрогнозировали возможность замены актеров ИИ-двойниками

Искусственный интеллект уже сегодня широко используется в кинематографе. По данным MarketResearch, в 2023 году объем рынка генеративного ИИ в кинопроизводстве составил порядка $351 млн.

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Ожидается, что к 2033 году цифра увеличится до $3,67 млрд., а среднегодовой темп роста составит порядка 27%. Ключевыми факторами роста станет не только развитие инструментов генеративного ИИ, но и возможность значительного снижения затрат на кинопроизводство, а также развитие ИИ-инструментов для глубокого анализа зрительских реакций, предпочтений и поведения. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, профессор Евгений Зараменских.

Он отметил, что значительный интерес для кинокомпаний представляет возможность использования цифровых копий известных актеров. При помощи ИИ киностудии могут не только сэкономить на актерских гонорарах, но и снизить сопутствующие затраты на грим, работу с освещением, создание костюмов и пр.

"Иногда использование цифровой копии актера и вовсе является единственной возможностью увидеть его на экране. Например, за счет генеративного ИИ в фильме "Манюня: приключения в Москве" появился умерший актёр Юрий Никулин. А в фильме "Володя" планируется воссоздать образ Владимира Высоцкого за счет переноса лица музыканта на лицо живого актёра", - поясняет эксперт.

У оцифровки живых актеров есть гораздо более интересная альтернатива, для понимания которой можно обратиться к опыту других креативных индустрий, отмечает он. Например, один российский модный бренд использует цифрового амбассадора по имени Любовь, модель которого похожа на одного из настоящих амбассадоров.

"По мере развития технологий генеративного ИИ аналогичная практика постепенно укоренится в кинематографе в виде создания изначально цифровых актеров, не имеющих реально существующего прообраза", - поясняет эксперт.

Он добавляет, что смежные исследования показывают: больше половины зрителей относятся к изначально цифровым блогерам нейтрально, а порядка четверти - положительно. С некоторыми допущениями эти данные можно экстраполировать и для оценки цифровых актеров.

Но о полной замене актёров, режиссеров, сценаристов и других специалистов искусственным интеллектом говорить не приходится.

"Нельзя однозначно утверждать, что зритель вообще захочет смотреть фильмы, целиком сгенерированные ИИ. Полученное исключительно средствами ИИ генеративное кино было и остается нишевым продуктом, зрители которого гораздо больше интересуются техническими особенностями его реализации и возможностями задействованных технологий, чем сюжетными поворотами, саундтреком и актерской игрой. Современный потребитель скептически относится не к искусственному интеллекту в целом, а именно к ИИ-контенту, и это общемировой тренд. Причина подобного отношения вряд ли кроется в качестве сгенерированного видео: недавнее исследование показало, что половина зрителей не способна отличить фильмы, сгенерированные моделью Sora, от снятых человеком. Возможно, значительной части зрителей по-прежнему хочется видеть на своих экранах контент, созданный живым человеком. Сегодня и в обозримом будущем ИИ-сервисы - это не замена, а помощники опытных сценаристов, звукооператоров и монтажеров, которые с их помощью способны действовать намного более эффективно. Нейросети от компании Runway, обученные на большом количестве видеоданных, активно используются режиссерами и сценаристами. Например, с их помощью можно подобрать подходящие локации для каждой из сцен, прописанных в сценарии. А медиакомпания Lionsgate совместно с Runway разрабатывает ИИ-модель для генерации фонов, раскадровок и спецэффектов. Руководство медиакомпании отдельно отмечает, что применение ИИ - это единственный шанс оставаться конкурентоспособными на рынке", - рассуждает Евгений Зараменских.

Российские кинокомпании также вступают в эпоху активного внедрения ИИ в свои процессы. Он добавляет, что видеосервис START уже сообщил, что во втором сезоне сериала "Черная весна" ИИ будет использоваться для генерации всего визуального ряда, а оригинальные актеры останутся для озвучки персонажей. Для создания раскадровок и генерации новых локаций будут использоваться Stable Diffusion, Midjourney и др. ИИ-сервисы.