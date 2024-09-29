Оксана Акиньшина снялась в новом фильме Надежды Михалковой

37-летняя актриса Оксана Акиньшина, которую недавно заподозрили в беременности, снялась в новой драме «Огненный мальчик» режиссера Надежды Михалковой. Премьера фильма запланирована на весну 2025 года. Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

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В Москве завершились съемки драмы «Огненный мальчик», режиссером которой выступила Надежда Михалкова. В центре сюжета — история о сложных отношениях матери и сына-подростка, ежедневном выборе и его последствиях. В фильме снялись Анна Михалкова. Юлия Высоцкая, Оксана Акиньшина, Анна Михалкова, Денис Косиков Александр Устюгов, Елизавета Ищенко, Богдан Голощук и другие актеры.

За производство ленты отвечает продакшн-компания «Резервная копия» во главе с продюсерами Павлом Бурей и Елизаветой Чаленко («Родные», «Уроки фарси», «Казнь», «Бешенство»). Фильм снят при поддержке Министерства культуры, а его партнером выступил онлайн-кинотеатр Premier. Премьера картины запланирована на весну 2025 года.

Напомним, недавно Оксана Акиньшина спровоцировала слухи о своей беременности после свежих кадров в соцсети. На опубликованных снимках актриса предстала в длинном облегающем платье, подчеркнувшем ее изменившуюся фигуру. Подписчики посчитали, что артистка находится в положении. Знаменитость не стала отвечать на комментарии, однако, если предположения подтвердятся, то вполне возможно, что отцом ребенка является актер Данила Козловский, с которым, по слухам, Оксана Акиньшина состоит в отношениях уже не первый год, а их роман начался еще во время съемок фильма «Чернобыль» (2021).

Ранее мы писали о том, что критик Александр Шпагин отреагировал на возвращение 51-летней Юлии Высоцкой в кино. Новый фильм «Огненный мальчик», в котором снялась актриса, станет первым ее проектом за несколько лет.