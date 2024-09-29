Актеры сериала «Комбинация» рассказали о работе с Кологривым

Актеры сериала «Комбинация» Татьяна Струженкова и Владимир Канухин признались, что им было комфортно работать со звездой «Слова пацана» Никитой Кологривым в проекте. Об этом звезды заявили в беседе с e1.ru.

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«Никита — человек, который всегда поддерживает, и благодаря этому у нас получилось много импровизационных сцен. Мы понимали, что с Никитой нестрашно», — заявила Струженкова.

Канухин, в свою очередь, вспомнил, как Кологривый приехал на съемочную площадку с травмой. Он получил ее во время подготовки к своей театральной роли, где ему предстояло сделать акробатический номер. По словам актера, Кологривый приехал на съемки «хромой, косой и переломанный».

«Поэтому в пятой серии вы можете увидеть, как сильно Никита бережет свою спину. Акробатом он так и не стал», — отметил Канухин.

Сериал «Комбинация» вышел на платформе онлайн-кинотеатра Wink 6 сентября. В нем снялись реальные участники событий, в том числе — экс-солистка группы Алена Апина. Она исполнила роль преподавательницы консерватории. Роль супруги продюсера Александра Шишинина сыграла дочь основателя женского поп-коллектива, а его самого — Никита Кологривый.