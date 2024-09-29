Актер из "Дней нашей жизни" умер за день до 70-летия

Ветеран шоу "Дни нашей жизни" Дрейк Хогестин скончался накануне своего 70-летнего юбилея. Актер умер 28 сентября после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы в окружении своих близких, передает Deadline.

"Он был самым удивительным мужем, отцом, папой и актером. Мы любим его и будем скучать по нему все дни нашей жизни", - говорится в заявлении семьи.

Дрейк Хогестин играл героя шоу "Дни нашей жизни" Джона Блэка с 1986 года, кроме перерыва в два года в 2009-2011 годах. Будущий ветеран "мыла" учился в колледже по бейсбольной стипендии и делал большие успехи, но в 1977 году получил травму и вынужден был отказаться от спортивной карьеры.

Он дебютировал в сериале CBS "Семь невест для семи братьев" (1982 году) с Ривером Фениксом, снимался также в сериалах "Мыслить как преступник", "Другой мир".