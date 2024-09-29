Умер актер Джон Эштон, звезда «Полицейского из Беверли-Хиллз»

29 сентября стало известно о смерти актёра Джона Эштона. Об этом сообщил менеджер артиста в разговоре с изданием Variety. Актёру было 76 лет.

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Джон Эштон наиболее известен по роли Джона Таггарта во франшизе «Полицейский из Беверли-Хиллз». Впервые он появился в этой роли в первой части, вышедшей в 1984 году, а этим летом он вернулся к своему герою в четвёртой части серии, где его персонаж по сюжету всё ещё работает в департаменте полиции.

Помимо культовой полицейской франшизы, Джон Эштон снимался во многих других лентах, включая знаменитый боевик «Успеть до полуночи» Мартина Бреста и драматическом дебюте Бена Аффлека в режиссуре «Прощай, детка, прощай».