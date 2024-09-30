Умер актер из "Полицейского из Беверли-Хиллз" и "Коломбо" Джон Эштон

Известный по роли сержанта Джона Таггарта в фильмах "Полицейский из Беверли-Хиллз" актер Джон Эштон скончался на 77-м году жизни. Представитель актера подтвердил Deadline кончину актера после продолжительной борьбы с раком.

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"Джон был любящим мужем, братом, отцом и дедушкой, которого будет очень не хватать всем, кто его знал", - говорится в заявлении для прессы.

Дон Эштон родился в 1948 году в Спрингфилде, штат Массачусетс, вырос в Энфилде, штат Коннектикут. Он учился в колледже Дефайанс в Огайо, перевелся в Университет Южной Калифорнии, где и получил степень бакалавра в области театрального искусства. Актер также был страстным игроком в гольф, часто участвовал в турнирах по гольфу среди знаменитостей в благотворительных целях.

Он сыграл сержанта Таггарта в фильме "Полицейский из Беверли-Хиллз" с Эдди Мерфи 1984 года, затем вернулся к этой роли через три года в сиквеле и в недавнем фильме Netflix.

Актер также снимался в таких проектах, как "Даллас", "Коломбо" и "Полицейский отряд", "Око за око", "Уходя в отрыв", "Успеть до полуночи","Маленькая большая лига", "В ловушке в раю", "Стрелок", "Знакомство с Дидлами", "Инстинкт", "Прощай, детка, прощай", "Мистер Саншайн".