Топ-5 красноярских актеров, которые стали известны на всю страну

Артисты из Красноярского края все чаще появляются на телевизионных и киноэкранах. Они востребованы в юмористических шоу, полнометражных фильмах и сериалах. Например, в многосерийной картине «Блонды», показ которой стартует 30 сентября, задействованы сразу несколько актеров из этого региона. «ФедералПресс» изучил карьеры красноярцев, которые успешнее других сегодня завоевывают внимание зрителей.

Анна Богомолова

© РИА "ФедералПресс"

В новом сериале «Блонды» на ТВ-3 снялись сразу несколько красноярских актеров

Актриса родом из города Дивногорска. Начинала свой путь в театральных постановках, а затем завоевала внимание кинематографистов благодаря ярким и разноплановым образам. Сейчас чаще всего играет в детективных сериалах и мистических драмах.

В сериале «Блонды» Анна играет одну из главных героинь – сотрудницу секретного спецотдела Веронику Бойко. Ее персонаж воплощает типаж уверенной в себе и рациональной женщины, умеющей принимать взвешенные решения и брать на себя ответственность в трудных ситуациях.

Также известна по ролям в популярных сериалах «Комбинация» и «Лада Голд». Там ей тоже удалось воплотить в жизнь образы сильных и волевых героинь, вынужденных противостоять любым жизненным ситуациям. В новом фильме «Мастер и Маргарита» игра Анны подчеркнула мистическую атмосферу произведения, что подтверждает ее многогранность как актрисы.

Ольга Тумайкина

© РИА "ФедералПресс"

В новом сериале «Блонды» на ТВ-3 снялись сразу несколько красноярских актеров

Одна из самых известных уроженцев Красноярска, актриса с мощной харизмой. О своем родном городе Ольга всегда вспоминает с любовью и трепетом:

«Общаясь с теми, кто все еще живет там, я слышу гордость за меня, мы радуемся успехам друг друга. Я люблю город Красноярск – что тут еще скажешь. В Красноярске есть много прекрасных мест, с которыми связаны воспоминания детства, юности. И сейчас, когда я приезжаю в Красноярск по делам или просто навестить своих дорогих людей, я с удовольствием хожу по улицам и смотрю, как процветает мой город по обе стороны реки Енисей. Я хорошо знаю свой город, и я им очень горжусь. Горжусь людьми, которые там живут, люблю их!»

Карьера народной артистки началась на театральной сцене, а затем она стала одной из ведущих актрис отечественного кино, играя как в драматических, так и в комедийных проектах. Ее сила – это способность перевоплощаться в самых разных персонажей.

Среди известных проектов Ольги – «Комбинация», где она сыграла маму Алёны Апиной, известной солистки музыкальной группы, «Чикатило», «Ваша честь», «Госпожа». В своих работах она воплощает разнообразные характеры, которые запоминаются зрителям как юмористической составляющей, так и тонкой чувственностью.

Олег Каменщиков

© РИА "ФедералПресс"

В новом сериале «Блонды» на ТВ-3 снялись сразу несколько красноярских актеров

Родился в Красноярске, долгое время шел к признанию, участвуя в разнообразных проектах. Специализируется на сложных, напряженных ролях, которые заставляют зрителей переживать вместе с его героями.

Его талант игры «на грани» позволяет создавать многослойных персонажей с внутренними конфликтами, что делает его идеальным для участия в таких напряженных проектах, как «Блонды», «Непослушники» и другие.

Широкую популярность Олег Каменщиков получил благодаря своей роли в сериале «Триггер», где смог передать психологическую напряженность героя. В сериале «Чикатило» он сыграл одну из центральных ролей, вновь продемонстрировав свою способность к глубокому драматическому погружению. Его герой там – майор милиции Эдуард Липягин, который занимался расследованием дела самого известного маньяка в СССР.

Эдуард Флеров

© РИА "ФедералПресс"

В новом сериале «Блонды» на ТВ-3 снялись сразу несколько красноярских актеров

Известен своей игрой в экшен-сценах и боевых драмах. Благодаря спортивной подготовке и мастерству в боевых искусствах востребован для ролей, требующих физической выносливости и силы. Он начинал свою карьеру в Красноярске, а теперь его имя известно по всей стране.

Актер имеет обширную фильмографию, но многое успел сделать и в театре: в постановках МХАТа, в театре «Практика» и в Государственном культурном центре-музее В. С. Высоцкого.

Основная волна популярности пришла к актеру после выхода сериала «Меч», где он исполняет роль жесткого и бескомпромиссного героя, ведущего борьбу с преступностью. В сериале «Презумпция невиновности» он также играет персонажа, находящегося на грани между правосудием и личной местью. «Красный Яр», «Зверобой» и «Диверсант-2» стали еще одними важными вехами в его карьере, где он продемонстрировал спортивные навыки и тонкое актерское мастерство.

Александр Гох

© РИА "ФедералПресс"

В новом сериале «Блонды» на ТВ-3 снялись сразу несколько красноярских актеров

Его карьера началась не так давно, в театральный университет он поступил почти в 30 лет, что не помешало актеру уже добиться известности. Он известен по ролям в фильме про талантливых пилотов «На солнце, вдоль рядов кукурузы» и сериале «Жуки», играя простых, но обаятельных персонажей, с которыми легко ассоциироваться зрителям.

В картине «Экипаж» Гох исполнил более серьезную и драматическую роль штурмана штаба Министерства авиации СССР, продемонстрировав свою способность к глубокой эмоциональной игре.