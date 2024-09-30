Умер актер Крис Кристофферсон

Умер актёр Крис Кристофферсон
По данным издания Variety, из жизни ушёл актёр Крис Кристофферсон. Ему было 88 лет. Причину смерти пока что не называют.
Члены семьи отмечают, что Крис умер «мирно у себя дома». Подробности не раскрывают.
С тяжелым сердцем делимся новостью о том, что наш муж, отец и дедушка Крис Кристофферсон мирно скончался в субботу, 28 сентября, у себя дома. Спасибо за то, что любили его все эти долгие годы.
У Кристофферсона богатая фильмография: он снялся в лентах «Звезда родилась», «Алиса здесь больше не живёт», «Конвой», а также в трилогии «Блэйд». В картине по комиксам Marvel Крис сыграл наставника главного героя по имени Абрахам Уистлер.