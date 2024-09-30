Умер актер Крис Кристофферсон

По данным издания Variety, из жизни ушёл актёр Крис Кристофферсон. Ему было 88 лет. Причину смерти пока что не называют.

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Члены семьи отмечают, что Крис умер «мирно у себя дома». Подробности не раскрывают.

С тяжелым сердцем делимся новостью о том, что наш муж, отец и дедушка Крис Кристофферсон мирно скончался в субботу, 28 сентября, у себя дома. Спасибо за то, что любили его все эти долгие годы.

У Кристофферсона богатая фильмография: он снялся в лентах «Звезда родилась», «Алиса здесь больше не живёт», «Конвой», а также в трилогии «Блэйд». В картине по комиксам Marvel Крис сыграл наставника главного героя по имени Абрахам Уистлер.