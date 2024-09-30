Монике Беллуччи исполнилось 60 лет

Итальянская актриса и модель, она покорила сердца миллионов мужчин. Монике Беллуччи исполняется 60 лет, сообщает корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков.

© Mir24.TV

Соблазнительная красавица с роскошными волосами. Только ее походка по улицам небольшого итальянского городка вызывает ревность у женщин, а толпы мужчин оказывают ей знаки внимания. История главной героини фильма «Малена» похожа на биографию самой Моники Белуччи. Актриса родилась в небольшом городке Чита-ди-Кастелло в небогатой семье. Мечтала стать юристом. Говорят, чтобы собрать деньги на обучение, работала официанткой. Но пришлось покинуть город.

«Она пыталась работать официанткой, но приходили мужчины глазеть на нее, а потом появлялись их ревнивые жены, которые устраивали скандалы в этом кафе. И получается, во всем городе не осталось ни одного кафе, в котором Моника Беллуччи могла бы работать», – отметил кинокритик Алексей Двоеглазов.

Моника Беллуччи уехала сперва в Перуджу, затем в Милан, где стала моделью. Благодаря яркой внешности быстро добилась успеха. С ней заключают контракты модные дома «Валентино», «Дольче Габана», «Картье». Рекламные ролики с участием Беллуччи производят фурор.

В кино Моника Белуччи дебютировала в 1990-м. Причем играла на разных языках – на итальянском, английском, французском. Их она знает в совершенстве. Первые кинонаграды актрисе принесла мелодрама «Квартира». Там же, на съемочной площадке, Моника Беллуччи познакомилась со своим будущим мужем актером Венсаном Касселем. Потом вместе они сыграют еще немало ярких ролей. При этом с возрастом амплуа «обворожительной женщины» не меняется. Почти в 40 лет Моника Белуччи играет Клеопатру в фильме «Астерикс и Обеликс». Получает роль в культовой трилогии «Матрица». А в 50 лет ей предлагают сыграть девушку Джеймса Бонда. При этом актриса в молодости даже фитнесом не занималась.

«Моника Белуччи в своем прекрасном возрасте не прибегала никогда к пластическим операциям, к помощи косметологов. Она абсолютно натуральная, что очень-то дико звучит в наше время», – подчеркнула режиссер и продюсер Анастасия Стрелец.

В 60 лет у Моники Белуччи миллионы фанатов по всему мира. Ее они до сих пор считают самой красивой женщиной в мире.