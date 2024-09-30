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В 52 года умерла актриса Пак Чи А, звезда фильмов Ким Ки Дука

30 сентября на 53-м году жизни скончалась Пак Чи А, южнокорейская актриса кино и дорам, чья экранная карьера началась в конце 1990-х.

В 52 года умерла актриса Пак Чи А, звезда фильмов Ким Ки Дука
© Российская Газета

Пак регулярно снималась в лентах Ким Ки Дука: "Вздох", "Мечта", "Пустой дом", "Весна, лето, осень, зима… и снова весна". Последний сериал с участием артистки вышел в 2023 году.

По информации от агентства Пак Billions, причиной смерти стал инфаркт мозга - ишемический инсульт, передает портал All Kpop. Похороны пройдут 2 октября.

Пак Чи А родилась в 1972 году в Сеуле.

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