Скончался актер Клаус Манхен, звезда криминальных сериалов

Ушел из жизни Клаус Манхен, известный нашему зрителю по фильмам и сериалам производства ГДР. В частности, он сыграл злодея-сержанта Андерсона в "Вожде Белое Перо" с Гойко Митичем - лента шла в советском прокате и была показана ЦТ ТВ.

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Полная фильмография артиста - порядка 140 пунктов: "Телефон полиции - 110", "Неисправимая фантазерка", "Невеста для папы", "Долгий путь в школу", "Место преступления" (Tatort), "Криминальный кроссворд".

Некролог 28 сентября публикует Berliner Zeitung. Отмечено, что в последние годы артист практически не вставал с постели и умер в своем доме на глазах у жены.

Манхен родился в 1936 года в Бреслау, Силезия, Германия (ныне - Вроцлав, Польша). Окончил государственную актерскую школу в Берлине (сейчас это Школа драматического искусства имени Эрнста Буша). В 1964-2002 годы - актер театра Максима Горького в Берлине.