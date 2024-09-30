В ЛДПР обрадовались Хабенскому в роли Жириновского

Народный артист России Хабенский прекрасно подходит для роли Жириновского в рассвете его политической карьеры, сказал НСН Ярослав Нилов.

К актеру, народному артисту России Константину Хабенскому совершенно другое отношение, нежели к актеру Никите Кологривому, Хабенский - артист другого уровня, сказал НСН глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР Ярослав Нилов.

Режиссер, народный артист РФ Сергей Снежкин ранее заявил, что Хабенский может сыграть главную роль в многосерийном фильме об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. По словам режиссера, для такой работы необходим «актерский уровень, актерское качество». Как отметил Снежкин, Хабенский «вошел в тот возраст, когда он уже может это делать». Нилов указал на отличную репутацию Хабенского в отличие от Кологривого.

«Не сравнить Хабенского и Кологривого. Совершенно другое отношение, совершенно другой артист и по уровню доверия, и по авторитету, и по внутреннему содержанию, наполнению, духовному миру. Когда я слышал о Кологривом, у меня возникал какой-то диссонанс. Когда я слышу про Хабенского, то диссонанса нет, исходя из того, какой репутацией обладает этот артист. До этого проектом о Жириновском занимался режиссер Баранов, но когда мы с ним общались в последний раз, он сказал, что от съемки картины отказался. Что происходит сейчас, у меня информации нет. Главное, чтобы картина получилась достойной, чтобы смогла показать глубокий духовный мир Жириновского, его историю становления как политика, как профессионала, как героя нашего времени», - сказал собеседник НСН.

По его словам, Хабенский подходит для роли Жириновского.