Умер актер Дидье Каминка, звезда классических французских комедий

В Лаббвиле на 82-м году жизни скончался Дидье Каминка, французский актер, режиссер и сценарист.

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Каминка работал со своим другом Пьером Ришаром ("Я ничего не знаю, но всё скажу"), Клодом Шабролем ("Нада"), но активнее всего - с Клодом Зиди. С последним они сделали проекты "Откройте, полиция!", "Между двух огней", "Короли шутки", "Банзай", "Придурки на каникулах", "Тотальная слежка", другие.

В фильмографии Каминки несколько десятков пунктов, из них актерских - в районе сорока.

Некролог публикует Cine Comedies.

Дидье Каминка родился в 1943 году в Париже. В кино пришел в 1960-х. Последний проект - прошлогодний сериал "Правдивая ложь".

Жена - актриса Николь Жаме. У нас она известна по сериалу с Микеле Плачидо "Спрут", где сыграла Эльзу Каттани, жену комиссара Коррадо Каттани, главного героя.