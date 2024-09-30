Звезда «Сватов» изменилась до неузнаваемости: как живет Людмила Артемьева

Актриса Людмила Артемьева появилась в Сочи на фестивале зрительского кино «КиноБраво» и удивила всех новым образом, который изменился до неузнаваемости. Как сейчас выглядит звезда сериала «Сваты», как живет Артемьева и чем занимается?

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Как изменился имидж Артемьевой

61-летняя Людмила Артемьева, известная зрителям в том числе ролями в телесериалах «Сваты», «Таксистка», «Кто в доме хозяин?», пришла на фестиваль в черных шароварах, белой длинной блузке с красным пиджаком и полосатым галстуком, а также в черных туфлях. Также актриса изменила прическу, перекрасила волосы в платиновый блонд и похудела. Как отмечает StarHit, внешне Артемьева стала напоминать солистку рок-группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину.

Актриса не первый раз экспериментирует с внешним видом. В 2023 году Артемьева тоже сменила имидж. Тогда она появилась на красной ковровой дорожке с короткой стрижкой и пепельно-черными волосами. Артемьева надела длинное красное платье и босоножки на платформе.

Чем занимается Артемьева после ухода из «Сватов»

Одной из знаковых работ Артемьевой стала роль Ольги в сериале «Сваты» студии «Квартал 95». Он выходил до 2021 года. В нем также снялись актеры Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев.

Несмотря на то что у Артемьевой была главная роль, она снималась в «Сватах» до седьмого сезона, а потом решила уйти из телесериала.

По ее словам, она не смогла ездить на съемки в Белоруссию и думала, что ее персонажа сократят.

«Сериал снимался довольно долго. Еще пять лет назад начали работу. Затем в Белоруссии творческая группа возобновила съемки седьмого сезона. Мы отсняли там не очень большой кусочек по времени. И не досняли его, соответственно, а потом планировали приехать и продолжить работу», — говорила Артемьева в видеообращении, опубликованном в одном из фанатских аккаунтов сериала в соцсетях.

Татьяна Кравченко же предположила, что артистка ушла из-за гонорара.

«Вроде что-то там из-за денег. Может, запросила много? Не знаю», — рассуждала она.

Актриса также рассказывала, что у нее не сложились на съемках отношения с Артемьевой, так как она вела себя вызывающе и не считалась с коллегами.

«Люся пришла в проект, когда уже сыграла таксистку в одноименном сериале, и вела себя как звезда — мы же все падки на эту популярность. А мы кто были? Ни Добронравов, ни я, ни Васильев звездами не были. Она вела себя как примадонна. Люся стала менять мизансцены по своему усмотрению, могла на себя повернуть камеру так, чтобы у нее был анфас, а у меня профиль», — делилась подробностями Кравченко.

Сейчас Артемьева играет как в кино, так и на сцене театра. Например, зрители могут приобрести билеты на спектакль «Почему каждый раз...» с участием артистки.

В 2023 году она снялась в картинах «Баба Яга спасает мир» и «Первокурсницы».

В 2024 году вышли фильмы «39-я няня, ставшая для нас последней», «Купидоны», «Мой любимый чемпион», «Любопытная Варвара» с участием Артемьевой. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Артек. Большое путешествие. 1812», «Битва пап», «Сказочные выходные», «Все, что захочешь», где снялась актриса.

Сообщалось также, что Артемьева сыграет одну из ролей в киноадаптации мультфильма «Смешарики».

Что Артемьева говорила об СВО

Людмила Артемьева придерживается нейтральной позиции по спецоперации. В начале СВО она призвала граждан двух стран не усугублять конфликт, а найти способ объединиться, обращал внимание Пятый канал.

«Давайте не будем устраивать информационную войну между народами из разных стран, самое лучшее — объединиться в этой тяжелой ситуации для каждого из нас», — писала актриса в соцсетях.

Отмечается, что после этих слов на Артемьеву «набросились» украинцы. Они осудили ее за поддержку спецоперации, а также за позицию «с краю».

В 2014 году Артемьева также поддержала присоединение Крыма. В 2016 году ей был запрещен въезд на территорию Украины на три года в связи с посещением полуострова.

Что известно о личной жизни Артемьевой

В студенческие годы Людмила Артемьева вышла замуж за однокурсника Сергея Парфенова. В браке родилась дочь Екатерина. Спустя 15 лет супруги развелись.

В 2012 году в СМИ появились сообщения о беременности Артемьевой. Она готовилась стать мамой во второй раз в 49-летнем возрасте, однако потеряла ребенка.

Сейчас подробности своей личной жизни артистка не раскрывает.