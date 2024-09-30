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Арвидас Сабонис не испытывал энтузиазма по поводу появления в кадрах сериала «Starting 5» от Netflix

Домантас Сабонис стал одним из героев сериала «Starting 5».

Арвидас Сабонис не испытывал энтузиазма сниматься в фильме от Netflix
© globallookpress

Документальное шоу от Netflix рассказывает о жизни пятерых баскетболистов в сезоне-2023/24.

Частью съемочного процесса было общение с семьей. Отец центрового «Сакраменто» Арвидас Сабонис не высказал энтузиазма по поводу появления в кадре.

«Мой отец из старой школы. Он ответил мне: "Даже не знаю". Но я объяснил, что это будут всего несколько секунд. Было тяжело затащить его на съемки. Моя мать лучше понимает ситуацию. Сказала мне: "Это совсем другое время. Нужно использовать все возможности"», – рассказал Домантас Сабонис.
Актеры
Арвидас Сабонис
Домантас Сабонис
Netflix