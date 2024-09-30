Арвидас Сабонис не испытывал энтузиазма сниматься в фильме от Netflix

Домантас Сабонис стал одним из героев сериала «Starting 5».

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Документальное шоу от Netflix рассказывает о жизни пятерых баскетболистов в сезоне-2023/24.

Частью съемочного процесса было общение с семьей. Отец центрового «Сакраменто» Арвидас Сабонис не высказал энтузиазма по поводу появления в кадре.