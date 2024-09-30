Ушел из жизни американский актер и музыкант Крис Кристофферсон

Многим любителям боевиков он известен по роли Абрахама Уистлера в трилогии «Блэйд».

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Американский кантри-певец, композитор и актер Крис Кристофферсон умер 28 сентября 2024 года в возрасте 88 лет в своем доме на Гавайях. Об этом сообщает издание People. Информацию о смерти звезды трилогии «Блэйд» подтвердили его представитель и родственники.

«С тяжелым сердцем сообщаем новость о том, что наш муж, отец и дедушка Крис Кристофферсон мирно скончался в субботу, 28 сентября, дома на Гавайях. Спасибо за то, что любили его все эти годы, и, когда вы видите радугу, знайте, что он улыбается нам всем», – говорится в заявлении семьи.

Отметим, что мужчина был талантливым певцом, композитором и актером. За свою выдающуюся карьеру он написал большое количество песен и сыграл много ролей в различных фильмах, в числе которых «Блэйд», «Алиса здесь больше не живет», «Планета обезьян» и «Тысячелетие».