Роль Жириновского, СВО, госпитализация: как живет Константин Хабенский

Народный артист России Константин Хабенский может сыграть роль экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил режиссер будущего сериала. Что известно о работе Хабенского в этом проекте, как он живет и чем занимается?

© globallookpress

Что известно о приглашении Хабенского в байопик о Жириновском

Режиссер Сергей Снежкин, который работает над байопиком о политике Владимире Жириновском, заявил, что пишет роль под Константина Хабенского.

«Обычно я пишу сценарий, уже имея в виду актера. Например, сейчас уже принят сценарий "Жириновского". На Хабенского [писал], естественно», — подчеркнул Снежкин.

Он уточнил, что в фильме Жириновского сыграют два актера разного возраста. Возможно, вторым актером будет звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый. Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий говорил, что Кологривый может сыграть молодого Жириновского в байопике. На роль политика в более зрелом возрасте рассматриваются другие кандидаты, отмечал он. Слуцкий также сказал, что это будет «действительно исторический сериал».

Депутат от ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов при этом считает, что Константин Хабенский лучше подходит на роль экс-лидера партии, чем Никита Кологривый.

«Не сравнить Хабенского и Кологривого. Совершенно другое отношение, совершенно другой артист и по уровню доверия, и по авторитету, и по внутреннему содержанию, наполнению, духовному миру. Когда я слышал о Кологривом, у меня возникал какой-то диссонанс. Когда я слышу про Хабенского, то диссонанса нет, исходя из того, какой репутацией обладает этот артист», — пояснил Нилов.

Он добавил, что Хабенский несколько раз встречался с самим Жириновским, к тому же возраст актера примерно совпадает с возрастом политика, когда он «ворвался на политический олимп и произвел информационно-политический фурор».

Сам Хабенский не комментировал свое возможное участие в байопике об основателе ЛДПР.

42% читателей NEWS.ru ждут выхода сериала об основателе ЛДПР. Респонденты уверены, что кинолента будет «веселой». При этом 24% опрошенных скептически отнеслись к идее экранизировать биографию политика, а 22% россиян отметили важность того, кто исполнит главную роль.

Что известно о госпитализации Хабенского

В сентябре появилась информация, что 52-летний Константин Хабенский попал больницу в состоянии средней тяжести. «Газета.Ru» сообщала, что врачи диагностировали у артиста гипертонию с преимущественным поражением сердца. Причиной назвали ревматическое поражение, которое влияет на сердечно-сосудистую систему и суставы.

Хабенский, однако, опроверг эту информацию.

«Удачи вам в фантазиях», — заявил артист.

В каких проектах сейчас занят Хабенский

В 2023 году Хабенский снялся в картинах «Праведник», «Бременские музыканты», «У людей так бывает», «Неприличные деньги», «Гром: Трудное детство» и «Как я стал ребенком».

В 2024 году вышли ленты «Сто лет тому вперед» и «Майор Гром: Игра» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Малышарики. День рождения», «Говорит Москва», «Как дети», «В раю правды нет», «Авиатор» и «Знакомство родителей» с Хабенским.

Артист также сейчас занят в съемках третьего сезона сериала «Метод» режиссера Юрия Быкова, который отмечал, что Хабенский вернется к роли следователя Родиона Меглина.

Хабенский также продолжает деятельность на посту художественного руководителя — директора МХТ имени Чехова. Эту должность он занимает с 2021 года.

Что Хабенский говорил об СВО

В январе 2024 Хабенский в фойе МХТ имени Чехова сфотографировался с участниками СВО. Тогда поклонники решили, что таким образом он поддержал спецоперацию.

Кроме того, Хабенский убрал из репертуара спектакли режиссеров, которые высказались против действий российской власти. Так, были закрыты показы постановок Дмитрия Крымова, Кирилла Серебренникова и Александра Молочникова.

В январе 2023 года Хабенский также уволил из театра народного артиста РФ Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву, которые осудили проведение спецоперации. После ухода из МХТ имени Чехова Назаров заявил, что худрук был вынужден пойти на такую меру ради получения брони на артистов театра. Однако со временем актер поменял свое мнение и сообщил, что Хабенский уволил его из-за политических высказываний.