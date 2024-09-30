Сергей Светлаков — о премьере фильма «Беляковы в отпуске» и юморе 90-х

Сергей Светлаков — один из самых смешных людей страны. Шутить он начал еще в КВН, когда был студентом, играл в команде «Уральских пельменей», с успехом вел передачу «Прожекторперисхилтон» и породил множество персонажей в сериале «Наша Russia».

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Он снимает кино и снимается в нем: например, уже 26 сентября на экранах страны покажут фильм «Беляковы в отпуске» (16+) про того самого культового персонажа из «Нашей Russia».

В интервью E1.RU Сергей Светлаков подробно рассказал о своем герое, а также ответил на вопрос, когда было лучше: в 90-х или сейчас.

— Сергей, расскажите про «Беляковых в отпуске». Как у вас неряшливый комментатор в майке внезапно превратился в приличного мужчину средних лет? Он еще и в Турцию поехал!

— В этом и есть уникальность ситуации. Человек из нашей обычной девятиэтажки, квартиры, из которой никогда не выходил — даже во время отпуска сидел перед телевизором, запасался пивом, — вдруг выходит не просто в большую какую-то жизнь, не просто едет в Москву или в Сочи… Жена под соусом развода делает так, что сбывается ее мечта и они оказываются за границей, в Турции.

В этой ситуации мой герой меняется. Он проходит большой путь от того, каким он туда приехал, до того, каким уезжает.

— Получается, за эти годы Беляков эволюционирует.

— В фильме много и приключений, и комедии, и драмы. Мы подключаемся к героям и узнаем в них себя или наших родственников. Это могла бы быть любая семья, необязательно Беляковы, но и Петровы, и Ивановы, и Светлаковы.

Все будут понимать, про что идет речь. Про взаимоотношения внутри семьи и проблемы людей, которые долгое время живут вместе, и быт немножко их любовь притоптал. Показаны также взаимоотношения взрослых и детей, которые сталкиваются с подростковым периодом и первой любовью.

Еще один важный конфликт — взаимоотношения богатых и бедных. Когда наша семья Беляковых не очень-то комфортно финансово себя чувствует в этой жизни — и она сталкивается как раз с людьми из своего города, которые добились в финансовом плане большего.

«Идет некое противостояние: решают ли деньги в этой жизни всё?» — Сергей Светлаков, актер и продюсер.

— Хотите сделать еще полнометражные фильмы про других персонажей из «Нашей Russia»?

— Таких планов нет. Впереди у нас зрители увидят много героев из «Нашей Russia» в новом телевизионном фильме, который канал ТНТ делает к 8 Марта. Там будет много героев, которые пересекаются со звездами.

— Времена поменялись. Скучаете по старому юмору?

— Я, конечно, скучаю. То есть мне хочется и чего-то нового, того, чем у нас студия занимается. Что касается «Беляковых», это такое семейное получилось кино, не пошлое, не супердерзкое какое-то, но, на мой взгляд, очень трогательное, смешное и развлекательное.

«Казачок», который сейчас самый рейтинговый сериал на нашем телевидении, — тоже наша гордость. И мы снимаем вторую часть. Там тоже всё близко к детско-юношескому такому хорошему советскому, крепкому сериалу. В общем, мы в эту сторону пошли, нас и время подтолкнуло.

«Но той дерзости, которая была в "Прожекторперисхилтон" или в "Нашей Russia", безусловно, сейчас не хватает», — Сергей Светлаков, актер и продюсер.

— Когда всё-таки было лучше: в 90-х или сейчас?

— Это очень сложный вопрос, тут нельзя всё сравнивать. У меня о 90-х на самом деле не очень приятные воспоминания, но мне кажется, тогда было хуже. И там было сложно, и сейчас другие проблемы и сложности, но, надеюсь, через всё пройдем.

— А если в плане юмора?

— Безусловно, в 90-х это было совсем бесконтрольно. То, что было и на телеэкране, и в прессе, и в КВН, и везде, было под другим фильтром и соусом. Конечно, там можно было услышать абсолютно всё. А сейчас попробуй там как-то пошутить — либо кого-то обидишь, либо кто-то в этом что-то увидит за гранью. Сейчас именно в плане юмора, мне кажется, шутить намного сложнее.