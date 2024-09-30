Пятая беременность, вес, карьера: как живет Мария Кожевникова

СМИ сообщают, что звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова может быть беременна пятым ребенком, что стало известно после ее появления на фестивале «КиноБраво». Как выглядит и живет Кожевникова, какие последние новости о ней?

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Что известно о пятой беременности Кожевниковой

Накануне Мария Кожевникова прошлась по ковровой дорожке в Сочи. Актриса была одета в красное платье в пол и, несмотря на его свободный крой, поклонники заметили округлившийся живот артистки и предположили, что она либо могла прибавить в весе, либо беременна пятым ребенком.

39-летняя Кожевникова — многодетная мама, она воспитывает четырех сыновей: 10-летнего Ивана, 9-летнего Максима и 7-летнего Василия. Год назад актриса родила четвертого мальчика, его назвали Александром. В браке с бизнесменом Евгением Васильевым Кожевникова состоит 10 лет.

В марте 2024 года Кожевникова сообщила, что давно мечтала о пятерых детях. При этом актриса отметила, что хочет поправить здоровье, прежде чем вновь беременеть.

«Единственное, я сейчас честно рассказала о том, что происходит с моим здоровьем, но я очень верю в себя, что сейчас все быстро залатаю, преодолею. В общем, мечта о пятерых детках остается. Я очень надеюсь, что я ее смогу воплотить», — говорила артистка.

Кожевникова также высказалась о том, хотела бы она дочку после четырех сыновей.

«Я часто слышала и слышу вопросы: "Вы, наверное, хотите дочку? Вы идете за дочкой?" Для меня это звучит очень странно, потому что я уверена: в небесной канцелярии лучше всех знают, кто нужен семье», — отвечала она.

Что известно о здоровье Кожевниковой

В феврале Кожевникова призналась, что у нее возникли проблемы со здоровьем. По словам актрисы, она прошла обследование и ей поставили предиабет, что означает работу организма с нарушениями углеводного обмена веществ. Причиной этому, в частности, стал лишний вес.

«В общем, у меня предиабет. Есть мнение, что возникает он при нездоровом питании и малоподвижном образе жизни, но я пример того, что это не всегда так! Еще я сдавала генетический тест, где диабет у меня тоже находится в маловероятной зоне риска», — рассказывала она.

Кожевникова также сообщала, что после четвертой беременности стала весить 91 кг. Она отмечала, что работает над собой и сбрасывает вес под присмотром специалистов.

«+30 кг — первый, +45 кг — второй, +27 кг — третий и +30 кг — четвертый! Меня, правда, это не пугает и, как видите, не останавливает. Хотя и очень сложно возвращаться к себе!» — добавляла актриса.

Между тем после последних родов Кожевникова отправилась с семьей на отдых в ОАЭ. В один из визитов к морю актриса сфотографировалась в купальнике. Подписчики тогда заметили, что она прекрасно выглядит.

Снимается ли Кожевникова сейчас в кино

Последними работами Кожевниковой в кино стали сериал «В активном поиске», фильм «Слуга государев».

На экранах также должен появиться фильм «Спорт без границ», где актриса сыграла с Жераром Депардье.

Кожевникова ранее сообщила, что считает маловероятным свое участие в продолжении спин-оффа сериала «Универ», однако отметила, что готова сняться с некоторыми коллегами по цеху.

В перезапуск проекта, который получил название «Универ. 13 лет спустя», вернулись многие звезды оригинального «Универа»: Виталий Гогунский, Анна Хилькевич и Станислав Ярушин. Кожевникова в спин-оффе не появилась.