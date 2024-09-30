Анна Пескова объяснила секрет популярности 90-х в кино

Актриса Анна Пескова раскрыла корреспонденту NEWS.ru секрет популярности темы 90-х в новом кино. В кулуарах премьеры международной приключенческой экшн-драмы «Амура» она заявила, что люди испытывают ностальгию по своему детству и юности, а также ищут «душевности».

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«Мне кажется, что та атмосфера, та душевность и духовность, отношение к жизни сейчас подхвачено не случайно. Нам хочется возвращаться в свою юность, свое детство, вспоминать эмоции и впечатления, с которыми мы жили тогда. Наверное, такой душевности нам сейчас не хватает», — заявила она.

Ранее Пескова заявила NEWS.ru, что никогда не будет играть персонажей, которые проявляют жестокость по отношению к детям. На премьере фильма «Тур с Иванушками» она подчеркнула, что до этого ей также не приходилось браться за подобные роли.

До этого Пескова заявила, что должна родить после 32 лет. В разговоре с NEWS.ru на премии «Вслух», организованной фармацевтической компанией «Гедеон Рихтер» и изданием Voice (бывший Cosmopolitan), знаменитость рассказала, что ей часто задавали вопросы о планировании детей, однако она отвечала, что время еще не пришло. По словам актрисы, вопрос «когда дети?» очень личный и неприятный. Многие женщины воспринимают его близко к сердцу, поэтому в подобных случаях нужно заготовить одну фразу и отвечать именно так.