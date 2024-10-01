Анна Пескова объяснила тренд на ремейки в кино

Популярный сегодня тренд на создание ремейков известных произведений можно объяснить недосказанностью, предположила актриса Анна Пескова в беседе с NEWS.ru. Во время масштабной светской премьеры международной приключенческой экшн-драмы «Амура» в кинотеатре «Октябрь» она сказала, что поднимаемые оригиналами темы всегда будоражат, а киноленты возвращают зрителя к важным историям.

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«Знаете, мне кажется, что есть некая недосказанность, наверное, и любовь к тем фильмам, к тем сериалам, которые мы когда-то смотрели. Та же самая любовь в "Москва слезам не верит". Сегодня будет представлен, я надеюсь, и наш проект под названием "Берлинская жара". Это своеобразный спин-офф "17-ти мгновений весны". Та же самая история, та же самая тема, борьба трех разведок за урановую программу Третьего рейха», — объяснила Пескова.

Перед этим актриса раскрыла секрет популярности темы 90-х в новом кино. В кулуарах премьеры она заявила, что люди испытывают ностальгию по своему детству и юности, а также ищут «душевности». Людям, по словам Песковой, хочется возвращаться в детство или юность, а также вспоминать те впечатления.

До этого Пескова заявила NEWS.ru, что никогда не будет играть персонажей, которые проявляют жестокость по отношению к детям. На премьере фильма «Тур с Иванушками» она подчеркнула, что до этого ей также не приходилось браться за подобные роли.