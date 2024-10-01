Дэниэла Калую удостоят статуи в честь его роли в фильме «Прочь»

Фильм «Прочь» — напряжённый триллер, главную роль в котором сыграл актёр Дэниэл Калуя. За вклад актёра в ленту его хотят почтенно отметить отдельной статуей в Лондоне.

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По информации издания Variety, поставить монумент Калуе было решено в результате опроса 5 тыс. британских фанатов кино. Люди хотели бы видеть статую на Лестер-сквер в рамках проекта «Сцены на площади». На монументе запечатлят одну сцену, в которой персонаж Калуи из ленты «Прочь» падает в метафизическую бездну, вызванную гипнозом.

Новый монумент украсит уже существующие памятники Гарри Поттера, Бэтмена, Чудо-женщины, Мэри Поппинс и Джина Келли.

Открытие статуи состоится в этом месяце, но точную дату пока не называют.