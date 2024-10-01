Умер известный по фильму «Ангел смерти» композитор Адиль Бестыбаев

Ушел из жизни Адиль Бестыбаев, советский, казахский и канадский композитор. Артиста не стало 29 сентября. В августе ему исполнилось 65 лет.

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Бестыбаев родился в Алма-Ате. В 1977-м окончил музыкальную школу, в 1982-м - Алма-атинскую консерваторию. В 1989-м стажировался в Московской консерватории.

Музыкант работал в форматах симфонической, духовой, камерно-инструментальной, театральной музыки и музыки для кино. В частности, его музыка звучит в исторической драме "Суржекей - ангел смерти", ленте "Аллажар", фильмах "Дядя, я тебя убью…" (другое название - "Чисто казахская история") и "Месть".

С 2006 года композитор проживал в Ванкувере. Был членом Международного объединения композиторов Canadian Music Centre.

Информация об уходе Бестыбаева появилась в его профиле на агрегаторе "Кино-театр.ру".