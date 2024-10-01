Умер Кен Пейдж, актер из сериала "Зачарованные"

В один день с Гэвином Крилом ушел из жизни его старший коллега - актер и певец Кеннет "Кен" Пейдж. Пейдж - актер кино, ТВ и театра - Бродвея и внебродвейских постановок, артист озвучания, лауреат ряда наград.

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О кончине артиста сообщает ExtraTV со ссылкой его близких. Отмечено, что Пейдж "мирно отошел у себя дома".

Кеннет Пейдж родился в 1954 году в Миссури. Театром увлекся в школе, окончил колледж в родном штате - со специализацией на театральном искусстве.

Профессиональную карьеру начал в середине 1970-х. Снимался с 1980-х: оригинальные "Зачарованные", "Алиса в Стране чудес" 1993-го, "Кошки", "Прикосновение ангела", озвучание "Кошмара перед Рождеством" - мультфильма и видеоигр в рамках франшизы.