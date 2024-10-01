Умерла актриса из "Свадьбы в Малиновке" Элеонора Климчук

27 сентября в возрасте 86 лет ушла из жизни советская и украинская актриса, певица и танцовщица, заслуженная артистка Украины Элеонора Климчук.

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Элеонора Гавриловна Климчук родилась в Харькове и в в 1960-2010-х годах была солисткой городского Академического театра музыкальной комедии. О ее кончине сообщили в пресс-службе театра.

Среди сыгранных на его сцене ролей разноплановой артистки - постановки "Черный дракон", "Сильва", "Принцесса цирка", "Свадьба в Малиновке", "Цыганская любовь", многие другие. Также Климчук была ведущей концертов.

Причина и обстоятельства смерти в некрологе не названы.