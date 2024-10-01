Моника Беллуччи назвала четыре своих любимых фильма

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи, звезда «Малены», «Битлджуса 2» и номинант на премию «Сезар», рассказала о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd женщина назвала четыре картины, оказавшие на неё наибольшее впечатление.

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Как оказалось, 60-летней актрисе больше всего нравятся работы Тима Бёртона «Труп невесты» и «Эдвард руки-ножницы», а также драмы культового итальянского режиссёра Федерико Феллини — «Сладкая жизнь» и «Дорога».

Любимые фильмы Моники Беллуччи