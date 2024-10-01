Актер Виктор Логинов пофантазировал о судьбе Букиных

Актер Виктор Логинов пофантазировал о том, как сложилась бы судьба его героя из сериала «Счастливы вместе» в 2022 году. Он предположил, что Гена Букин мог бы пойти на СВО. Об этом артист рассказал на подкасте «Не выходя их комнаты».

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«Думаю, если бы Гена Букин попал на СВО, то это был бы персонаж наподобие [бравого солдата] Швейка [из произведений писателя] Ярослава Гашека», — уточнил он.

Логинов считает, что Букин пошел бы на СВО, поскольку он честный человек в отношении службы родине. Также заявил актер, его герою присуща «природная детская непосредственность и идиотия» иначе бы он не женился на Даше.

Актер предположил, что Даша Букина в реальной жизни потратила бы все заработанные мужем выплаты за службу, пытаясь приумножить семейный капитал. Она бы занялась инфоцыганством и раскладывала карты таро. Сын Букиных Роман, считает Логинов, попытался бы уехать из России на фоне мобилизации, но его остановили бы на границе.

18 декабря 2023 года на телеканале ТНТ вышло продолжение завершившегося десять лет назад российского сериала «Счастливы вместе» под названием «Букины». Основной актерский состав картины не изменился, главные роли исполнили Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. При этом в съемках продолжения сериала не приняли участия актеры, игравшие соседей Букиных: Юлия Захарова и Павел Савинков.