«Букины», суд с театром, трое детей: куда пропала Дарья Сагалова

Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. Чем она занимается сейчас, что известно о ее личной жизни?

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Чем известна Сагалова

Дарья Сагалова родилась 14 декабря 1985 года в Подольске.

С шести лет она занималась танцами в хореографической студии «Фантазия», вместе с которой принимала участие в фестивалях «Кинотавр» и «Лики любви». На одном из фестивалей директор Государственного театра киноактера предложил Сагаловой попробовать сыграть роль Золушки в одноименном спектакле. С этого момента и началась ее актерская деятельность.

В 2009 она году она окончила Московский государственный университет культуры и искусств. В марте того же года открыла собственную школу танцев.

Широкая известность пришла к Сагаловой после выхода сериала «Счастливы вместе», где она исполнила роль Светы Букиной. В проекте она работала вместе с Виктором Логиновым, Натальей Бочкаревой и Александром Якиным.

Также артистка снималась в картинах «Право на любовь», «Волчица», «На реке Девицы», «Ночные сестры», «По горячим следам», «Идеальный брак», «Тайный город», «Улетный экипаж» и других. Всего в ее фильмографии на данный момент 17 работ.

Что известно о личной жизни Сагаловой

Дарья Сагалова с 2011 года замужем за бизнесменом Константином Масленниковым. Они воспитывают трех дочерей: Елизавету, Стефанию и Милану.

«Изначально планировали минимум двоих детей. А потом решились и на третьего. Не скрою, было страшновато. Дело в том, что я — ответственная мама. Не могу спихнуть малыша на няню или бабушку. Принимаю активное участие в жизни дочек, а они в свою очередь сильно привязаны ко мне. Конечно, во многом пожертвовала профессией. Понимаю, что полноценно вернуться, возможно, уже и не получится», — рассказывала артистка в интервью StarHit.

Почему Сагалова подала в суд на московский театр

В июле этого года Telegram-канал SHOT сообщил, что Дарья Сагалова подала в суд на московскую концертную площадку, потребовав вернуть почти 100 тысяч, которые компания, по ее словам, взяла «сверх» аренды.

«Как рассказала SHOT Дарья, она заключила договор с Театром на Мельникова на аренду площадки — провести 4-часовой ивент своей детской студии в конце мая. Актриса, по ее словам, внимательно составила документ, рассчиталась заранее с театром и спокойно готовилась к выступлению. Однако, как рассказала Сагалова, прямо во время концерта ее помощникам и мужу начал названивать бухгалтер площадки с просьбами перевести за аренду ещё 100 тысяч. Супруг артистки не мог физически уточнить финансовые вопросы у самой Дарьи, поэтому перевел запрашиваемую сумму. После концерта Сагалова была шокирована этим фактом, ведь полную стоимость по договору она оплатила заранее и ничего не была должна», — уточнялось в публикации.

Сагалова заявила, что руководство театра обмануло ее и специально выбрало такой момент, когда она была на сцене и не могла решить организационные вопросы. При этом руководство учреждения заявило SHOT, что слова актрисы не являются в полной мере достоверными.

Чем сейчас занимается Сагалова

Дарья Сагалова продолжает творческую деятельность. В 2023 году она вернулась к роли Светы Букиной в продолжении сериала «Счастлива вместе» — «Букиных».

«Я бы назвала возвращение „Букиных“ настоящей авантюрой, мы возвращаемся спустя 10 лет, и, конечно, я очень этому рада. Правда, у меня есть некие опасения по поводу персонажей. Мы все сильно изменились, особенно я и Александр Якин, и я не знаю, понравятся ли зрителям такие взрослые, изменившиеся герои», — рассказывала она.

У Сагаловой также есть своя школа танцев в Подольске, однако преподаванием там занимаются нанятые профессионалы.