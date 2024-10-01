Некоторые из самых известных голливудских звезд начинали свои карьеры с малозаметных ролей, которые со временем привели их к мировой славе.

Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт – яркие примеры того, как талант и упорство могут вывести актера из теней массовки или небольших эпизодов к вершинам успеха.

Леонардо ДиКаприо впервые появился на экранах в небольшом эпизоде культового сериала «Санта-Барбара». Хотя его роль была незначительной, она стала отправной точкой его карьеры. Настоящий кинодебют ДиКаприо состоялся позже, в фильме «Жизнь этого парня», где он получил первую серьезную роль.

Актеры, которые могли бы сыграть в «Сумерках»

Брэд Питт начал свою карьеру еще скромнее, появившись в массовке фильма «Нет выхода». Хотя его имя даже не попало в титры, это стало его первым шагом на пути к успеху. Вскоре Питт получил свою первую заметную роль в фильме «Тельма и Луиза», которая привлекла к нему внимание.

Подробнее об этом рассказал своем видео блогер @kino_pes.