Фильмы с участием Романа Мадянова продолжат выходить

Актер Роман Мадянов ушел из жизни в 62 года от рака легких, который ему диагностировали в 2020 году. Про его смерть стало известно из соцсетей - первой сделала пост актриса и телеведущая Екатерина Стриженова:

"Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили, и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием!" - написала она, выложив видео с Мадяновым, получающим приз за удачную рыбалку.

Стриженова рассказала и о том, каким прекрасным рассказчиком был артист.

Скорбная новость начала расходиться немедленно, потому что Роман Мадянов был, по сути, настоящим народным артистом, хотя такого официального звания у него и не было. Роли более чем в 200 фильмах и сериалах принесли ему любовь миллионов.

Мало кто помнил, но в кино он пришел 11-летним мальчишкой, сыграв в фильме "Совсем пропащий" Георгия Данелии. Кстати, позднее он снимался в эпизодической роли и в фильме Данелии "Паспорт". Широкий зритель узнал про Мадянова благодаря сериалу "Солдаты" - вышло пять сезонов. А в последнее время артист был настолько востребован, что и сейчас, после его ухода из жизни, все еще будут выходить и фильмы, и сериалы, где он снимался. В частности, он сыграл в фильме "Мужские правила моего деда" режиссера Павла Воронина, который только увидят зрители. И ждем его работы в масштабных фильмах Первого канала "Любовь Советского Союза" и "Момент истины". Во время прощания артист и продюсер Александр Стриженов рассказал, что сейчас в работе несколько фильмов с Романом Мадяновым, которые еще не вышли. Таких премьер будет четыре-пять, некоторые показы запланированы в Доме кино в Москве. Так что в скором времени зрители снова увидят артиста на экране.

Одной из последних незабываемых работ в кино Романа Сергеевича стала роль царя в фильме-сказке "По щучьему велению" режиссера Александра Войтинского. Его персонаж ратовал за все родное, российское и давал смелый отпор всему иностранному. Получилось, как всегда, колоритно.

Роман Мадянов несправедливо умер достаточно молодым. Будучи, с одной стороны, еще в расцвете творческих сил, с другой - совершенно бессилен перед болезнью: в 2020 году врачи диагностировали ему рак легких. Пробовали разные схемы лечения, но не помогло. Рассказывали, что он до последнего стойко боролся с болезнью и не терял присутствия духа.

Если говорить о творчестве Романа Мадянова, то мало кому так удавался собирательный тип-образ российского руководителя - мэра, губернатора, начальника производства или компании, да и просто отца семейства. Мадянов был крупной фигурой и в актерском мире, и в каждой постановке. И играл так широко, так узнаваемо, что каждый узнавал тот тип руководителя, которого он играет, хотя руководители эти были и разные. Мадянов был фигурой масштаба Салтыкова-Щедрина, но как актер в кино. Острейший сатирический дар. Умение подчеркивать слабое и сильное. Умение высмеять на уровне философии. Быть равнодушным к сыгранным им персонажам не получалось.

Церемония прощания с Романом Мадяновым прошла в подмосковном городе Бронницы. В соборе Архангела Михаила, где состоялось отпевание, собрались не только родные и коллеги артиста - дань памяти пришли отдать и многочисленные поклонники. В последний путь Романа Сергеевича проводили аплодисментами. Похоронили его в селе Малахово, где он жил вместе с семьей.

"Я бы хотела иметь возможность чаще навещать могилу мужа", - объяснила выбор места захоронения жена Наталья.

А сын Роман Мадянов-младший рассказал, что успел сняться в одном из фильмов вместе с отцом. Правда, что это за картина, он не сказал.

Фильмография

10 фильмов Романа Мадянова

"Частный детектив, или Операция "Кооперация" "Штрафбат" "Француз" "Подольские курсанты" "Легенда N 17" "Про Лёлю и Миньку" "Бессмертные" "Поддубный" "Левиафан" "Супербобровы"

Лучшие сериалы с Романом Мадяновым: "Раскол", "Домашний арест", "Достоевский", "Откровения", "Инквизитор", "В круге первом", "Зулейха открывает глаза", "Угрюм-река" и другие.