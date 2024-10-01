Трехкратный обладатель «Оскара» Дэниэл Дэй-Льюис вернулся в кино

Издание Daily Mail обратило внимание на производство фильма «Авелин» в Манчестере. На съёмках ленты заметили актёра Дэниэла Дэй-Льюиса, ушедшего из киноиндустрии семь лет назад.

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На опубликованных журналистами фотографиях актёр снимается в сцене с Шоном Бином — звездой «Властелина колец» и «Игры престолов». По сюжету герои едут куда-то на мотоцикле, а самого Дэй-Льюиса трудно узнать: он отрастил усы и управляет транспортом в очках.

Сам Дэниэл Дэй-Льюис не объявлял о возвращении в индустрию после своего ухода из кино в 2017 году, когда вышла драма «Призрачная нить». Это уже не первый раз, когда трёхкратный обладатель премии «Оскар» решает уйти на пенсию, однако впоследствии возвращается. Возможно, в этот раз свою роль сыграли съёмки в родной для актёра Великобритании, хотя самые известные ленты с Дэй-Льюисом снимали именно в США («Нефть», «Банды Нью-Йорка»).

У фильма «Авелин» пока нет даты выхода. Вполне возможно, премьера ленты состоится уже в 2025 году.