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Сергей Жуков рассказал, как его сын получил главную роль в фильме «Руки Вверх!»

Продюсеры и режиссер фильма о группе «Руки Вверх!» просмотрели много юных актеров на роль Сергея Жукова в детстве, однако больше других кандидатов на кастинге их впечатлил сын артиста, рассказал Сергей Жуков в интервью Леди Mail.ru.

Сергей Жуков рассказал, как его сын получил главную роль в фильме
© globallookpress

По словам исполнителя, сын Энджел очень похож на него в юном возрасте. Мальчик много раз бывал на концертах группы, однако родился и вырос в другое время.

«И, чтобы понять, что чувствовал простой мальчишка из Димитровграда в его возрасте, мне многое нужно было ему рассказать», - добавил Жуков.

Премьера фильма «Руки Вверх!» в кинотеатрах намечена на 10 октября. Его режиссером выступил Аскар Узабаев. Как сообщил «Радиоточке НСН» генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, создатели картины рассчитывают на внушительные кассовые сборы.

Актеры
Аскар Узабаев
Тимур Вайнштейн
Сергей Жуков
Mail.ru Group