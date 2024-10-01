Отсутствие ролей и скандал на похоронах: как живет Юлия Захарова

Актриса Юлия Захарова прославилась благодаря роли Лены Полено в сериале «Счастливы вместе». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

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Чем известна Захарова

Юлия Захарова родилась 28 июля 1980 года в Туле, окончила ГИТИС. В разные годы она служила в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского и театре им. Н. В. Гоголя.

Сниматься в кино актриса начала в начале нулевых — в эпизодических ролях в лентах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Пан или пропал» и «Аэропорт». В 2005 году Захарова получила роль Лены Полено (Елены Степановой) в сериале «Счастливы вместе», которая принесла ей известность. В проекте артистка снималась до 2013 года. Следующую и последнюю на данный момент кинороль она сыграла в 2018 году в детском фильме «Водяная».

Что известно о личной жизни Захаровой

В студенческие годы у Юлии Захаровой начались отношения с режиссером Константином Богомоловым. Они были вместе около шести лет и расстались в 2012 году по ее инициативе.

«Мы были вместе с третьего курса и еще несколько лет после института. Я была, так сказать, верной подругой и музой Константина Юрьевича. У нас была семья, но мы не были расписаны», — рассказала она в эфире YouTube-шоу «PROжизнь».

В 2012 году Захарова познакомилась с рок-гитаристом Александром Дорониным, который был старшее ее на 11 лет. Пара рассталась в 2017 году. Сейчас актриса находится в отношениях с ландшафтным дизайнером Алексеем Новгородским.

Что известно о скандалах с Захаровой

В 2018 году Юлия Захарова публично поругалась с коллегой Ириной Безруковой. Скандал между ними возник после того, как с Захарова заменила старшую коллегу в спектакле «Любовь нечаянно нагрянет».

Тогда Безруковой не понравилось, что ее фото по-прежнему используют на афишах, и она отменила, что ее сменщица — немидийная и малоизвестная публике актриса. В ответ Захарова заявила, что ее предшественница долго учила роль, часто опаздывала на репетиции, а также срывала гастроли.

«Что я немедийная, и хорошо, значит, у меня все впереди! Ей [Ирине Безруковой] 52 года, а мне гораздо меньше, поэтому она актриса, а я актрисулька», — ответила Безрукова в программе «Ты не поверишь!»

В сентябре прошлого года Захарова также оказалась в центре скандала после того, как посетила похороны заслуженного артиста РФ Вячеслава Гришечкина в нетрезвом состоянии. Тогда коллега актрисы по сериалу «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева предположила, что проблемы со спиртным у Захаровой могли возникнуть после того, как ее не позвали сниматься в продолжении ситкома — «Букиных».

Чем сейчас занимается Захарова

В декабре 2023 года состоялась премьера продолжения сериала «Счастливы вместе», однако Юлия Захарова не принимала участия в съемках. Брат артистки Антон Тульский рассказал, что его сестра не расстроилась из-за того, что ее не позвали в проект «Букины».

«Если не пригласили, наверное, у продюсерской группы свое видение состава, концепции. Мне кажется, повторять "Счастливы вместе" один в один нелогично. А то, что расстроилась, — конечно, обидно, так как это и финансовый проект. Строитель расстраивается, что ему не дают новый контракт, а артист — новую роль», — объяснил он.

На настоящий момент у Захаровой нет кинопроектов, однако она гастролирует по России со спектаклями «Моя безумная свадьба» и «Любовнички».