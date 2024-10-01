Как живет Владимир Епифанцев

Актер Владимир Епифанцев прославился благодаря лентам «Зеленый слоник», «Generation П» и «Жуки». В каких проектах он задействован сейчас, почему не считает себя патриотом России?

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Чем известен Епифанцев

Владимир Епифанцев родился 8 сентября 1971 года в Москве в семье советского актера Георгия Епифанцева. Он окончил Театральный институт имени Бориса Щукина и ГИТИС, где учился на актерском и режиссерском факультетах соответственно.

В 1998 году Епифанцев создал театральный проект «Прок-театр», в котором поставил спектакли «Иисус плакал» и «Бал чумы». Первая известность пришла к артисту после участия в рекламе стирального порошка. В 1999 году он снялся в фильме «Зеленый слоник» в роли офицера Братишки. Этот проект ему принес славу, несмотря на то что вызвал неоднозначную реакцию критиков.

Епифанцев также снимался в лентах «Антикиллер-2: Антитеррор», «Покушение», «Несокрушимый», «Товарищи полицейские», «Generation П», «Любовь на два полюса», «Драйвер», «Полярный», «Жуки», «Чингачгук» и «Пресловутое поколение: Зеленый слоник — 2» и других. Всего в его фильмографии более 120 работ.

Что известно о личной жизни Епифанцева

Владимир Епифанцев был дважды женат. Первый раз он узаконил отношения с актрисой Юлией Стебуновой. Их брак продлился три года.

«У меня была установка, мол, делаю, что хочу. А она мучилась, пыталась мне угодить, быть доброй, нежной. Она ушла от меня, попросила развод, а я принял это как оскорбление. Я же такой великий», — рассказал актер в программе «Судьба человека».

Во второй раз Епифанцев женился в 2004 году на актрисе Анастасии Веденской. Они прожили вместе 11 лет. В браке родились сыновья Гордей и Орфей, крестным отцом которых является Иван Охлобыстин. Супруги развелись в 2018 году из-за взаимных претензий и измен.

В июне 2022 года сестра Епифанцева в программе «Звезды сошлись» рассказала, что актер тайно женился на Юлии Семеновой, которая младше его на 24 года.

Правда ли, что Епифанцев отрекся от России

В 2023 году Владимир Епифанцев в негативном ключе высказался в сторону России после того, как Госдума приняла закон, согласно которому за незаконные сбор, приобретение, хранение, пересылку или продажу редких растений, грибов предусматривается лишение свободы до четырех лет со штрафом до одного миллиона рублей.

«У нас на все статьи! На грибы статьи! Нельзя грибы, все самое хорошее у нас нельзя! У нас только можно убивать людей по команде. Мы живем в фашистском военном государстве», — заявил Епифанцев в эфире радиостанции «Аврора».

Затем, как пишет Life, актер разместил в социальных сетях ролик, на котором заявил, что не является патриотом. В кадре он предстал одетым в полицейскую форму.

«Я далеко не патриот. Я не отношу себя к россиянину. Эти все слова — названия. Я просто живу, я не где-то живу, не в России, а просто живу. Вот эта идентификация себя как "я живу где" — она уже сама по себе абсурдна», — сказал Епифанцев.

На настоящий момент соответствующий ролик в аккаунте артиста отсутствует. По данным Telegram-канала SHOT, после этих высказываний на него написали заявление в полицию с требованием проверить на факт оскорбления государственного строя и россиян.

Чем сейчас занимается Епифанцев

Владимир Епифанцев продолжает сниматься в кино в России. В 2024 году с ним вышли картины «Киберпапа», «Казачок» и «Просто Михалыч — 2». Также артист сейчас снимается в лентах «Гром», «Два Холма — 3» и «Жуки-4».

Помимо этого, Епифанцев ведет свой YouTube-канал, где в ходе стримов отвечает на различные вопросы о психологии и отношениях.