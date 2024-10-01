На 85-м году жизни умер актер Джон Эймос

На 85-м году жизни умер американский актёр Джон Эймос, сообщает Deadline со ссылкой на его сына, актёра Келли Кристофера.

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"Он был моим отцом, моим лучшим другом и мои героем", - заявил Келли Кристофер Эймос.

Причина смерти не уточняется.

На счету Эймоса-старшего - свыше сотни проектов, включая такие, как "Поездка в Америку", "Тюряга", "Крепкий орешек 2", "Неогранённые алмазы", российские ленты "Бой с тенью" и "Личный номер" и многие другие известные фильмы и сериалы.