Умер продюсер «Звездных войн» и «Индианы Джонса» Роберт Уоттс

На 87-м году жизни скончался британский продюсер и менеджер по производству Роберт Уоттс. Он стоял у истоков двух заметных в истории кинематографа серий фильмов - "Звездные войны" и "Индиана Джонс". Именно он помог режиссеру Джорджу Лукасу реализовать его задумки в первых трех фильмах каждой франшизы.

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Уоттс умер в понедельник во сне у себя дома в Восточном Суссексе, Англия, сообщил THR его представитель Джулиан Оуэн.

Для первых "Звездных войн" Роберт Уоттс вместе с художником-постановщиком Джоном Барри ездили в Марокко и Тунис в поисках натуры. Вспоминая о работе над картиной, он отмечал, что в ее успех руководство студии не верило. Ко второму фильму Уоттс получил повышение и в "Империя наносит ответный удар" роль Бобы Фетта сыграл его сводный брат Джереми Буллок.

Уоттс также вместе со Стивеном Спилбергом продюсировали фильмы "Кто подставил кролика Роджера" и "Американская история 2: Фивел едет на Запад". Он работал над картинами "Человек посередине", "Отвращение", "Шаровая молния", "Живешь только дважды", "2001: Космическая одиссея", "Кондор", "Гнев Господень".