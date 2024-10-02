Обладатель трех "Оскаров" британский актер Дэниэл Дэй-Льюис вернется в кино в семейной драме "Анемон" (Anemone) после семилетнего перерыва в карьере, сообщает портал Variety.

Фильм станет режиссерским дебютом сына актера Ронана Дэй-Льюиса. Его выпустят студии Focus Features и Plan B.

Сюжет предстоящей картины будет завязан на отношениях между поколениями, главными героями станут отцы, братья и сыновья. В актерском составе также заявлены Шон Бин, известный по сериалу "Игра престолов", и Саманта Мортон, снявшаяся в фильме "Фантастические твари и где они обитают". Сам Дэниэл Дэй-Льюис выступит соавтором сценария.

Ранее режиссер "Джокера" Тодд Филлипс заявил, что не будет снимать сольный фильм про Харли Квинн. Он рассказал, что все время, что работал с DC Studios, посвятил двум фильмам о Джокере и не хочет знать историю, которая выходит за их рамки.