Инсайдер: Энди Серкис сыграл главного злодея «Веном: Последний танец»

По данным инсайдера Даниэля Рихтмана, в фильме «Веном: Последний танец» сыграет Энди Сёркис. Он воплотит образ короля симбиотов Налла, которого показали в последнем трейлере.

Официальной информации о назначении Сёркиса на роль Налла пока не было.

Налл – один из самых древних и могущественных персонажей в комиксах Marvel. Он существовал задолго до появления Вселенной. Налл создал расу симбиотов и считается её правителем. По слухам других инсайдеров, Налл сыграет важную роль в киновселенной Sony по Marvel. Какую именно, не сообщается.

Премьера ленты «Веном: Последний танец» состоится 25 октября 2024 года. Том Харди в этом фильме сыграет Эдди Брока в последний раз.