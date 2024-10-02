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Энди Сёркис сыграет создателя симбиотов в фильме «Веном: Последний танец» — инсайдер

По данным инсайдера Даниэля Рихтмана, в фильме «Веном: Последний танец» сыграет Энди Сёркис. Он воплотит образ короля симбиотов Налла, которого показали в последнем трейлере.

Инсайдер: Энди Серкис сыграл главного злодея «Веном: Последний танец»
© globallookpress.com

Официальной информации о назначении Сёркиса на роль Налла пока не было.

Налл – один из самых древних и могущественных персонажей в комиксах Marvel. Он существовал задолго до появления Вселенной. Налл создал расу симбиотов и считается её правителем. По слухам других инсайдеров, Налл сыграет важную роль в киновселенной Sony по Marvel. Какую именно, не сообщается.

Премьера ленты «Веном: Последний танец» состоится 25 октября 2024 года. Том Харди в этом фильме сыграет Эдди Брока в последний раз.

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Энди Серкис