Дженнифер Энистон закончила спор о цвете платья в сериале «Друзья»

Голливудская актриса Дженнифер Энистон раскрыла истинный цвет платья в сериале «Друзья». Об этом сообщает US Weekly.

© Газета.Ru

На днях платформа HBO опубликовала коллаж с моментом из второй серии третьего сезона («Эпизод, где никто не готов»). В верхней части фото Дженнифер Энистон была в зеленом платье, а в нижней — в голубом. Поклонники начали задавать вопрос представителям сериала, каким был реальный цвет наряда. Спустя несколько дней после споров актриса написала пост, в котором раскрыла правду.

«Для протокола: платье было мятно-зеленого цвета», — заключила она.

Недавно Дженнифер Энистон показала поклонникам в социальных сетях упражнения для стройной фигуры. В программе актрисы есть подъем ноги с приседанием, упражнение «Альпинист» и отжимания. Она говорила, что любит тренироваться утром.