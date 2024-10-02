Рэйчел Зеглер ответила на недовольство ремейком «Белоснежки»

Недавно Рэйчел Зеглер дала большое интервью журналистам издания Variety. В ходе разговора актриса прокомментировала недовольство вокруг ремейка «Белоснежки», в котором она исполнила главную роль.

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По словам Зеглер, ремейк будет основан не на оригинальной истории, а на другой версии «Белоснежки».

Мы отсылаемся к другой версии «Белоснежки», которая была рассказана в истории, где она пережила снежную бурю, случившуюся, когда она была младенцем. Поэтому король и королева решили назвать ее Белоснежкой, чтобы напомнить ей о её стойкости.

Ремейк «Белоснежки» расскажет современную историю знаменитой девушки и её друзей — семи гномов. Помимо звезды новых «Голодных игр» Рэйчел Зеглер, главную злодейку в ремейке сыграет Галь Гадот. За режиссуру ленты отвечает Марк Уэбб, известный по «500 дням лета» и «Одарённой».

Премьера ленты в мировом прокате состоится 21 марта 2025 года. До России картина тоже доберётся, но неофициально.