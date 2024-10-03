Интервью с актером Аскаром Ильясовым

На платформе Kion вышли первые серии экшн-драмы «Амура» — истории об опасных японских приключениях двух сестер-близнецов Ани и Нади. Главные роли в сериале сыграли Алена Михайлова, Юрий Колокольников и Аскар Ильясов, запомнившийся зрителям по «Нулевому пациенту», «Престижу» и «Ладе Голд». В интервью «Газете.Ru» актер рассказал о своем персонаже, съемках в Азии и любимых фильмах, объяснил разницу между российским и казахстанским кинопроизводством, а также пообещал «дозреть» до Голливуда и сняться у Мартина Скорсезе.

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— Как вы попали на проект «Амура»?

— В проект я попал через кастинг, когда режиссер Андрей Джунковский пригласил меня на пробы. Я пробовался сначала на одну роль, потом на другую, а нашел себя в персонаже по имени Адай. Он героичный, романтичный, и я понял, что хочу его сыграть.

— Насколько вам близок Адай?

— Не то чтобы прям близок, но какие-то мои качества в нем гиперболизированы. Адай — пилигрим. Он совсем не материальный — переехал в Японию, моет окна, счастлив. А потом влюбляется в русскую женщину…

— До начала съемок вы были знакомы со своими коллегами по площадке?

— Я не был знаком ни с нашими актерами, ни с японскими. Мы все познакомились на съемочной площадке. Самое большое и важное знакомство для меня было с режиссерами проекта Андреем Джунковским и Ильей Овсеневым. Это было очень интересно и познавательно, потому что редко получается во время съемок еще и учиться. Ты учишься у людей, тебе рассказывают про кино, про то, как они это видят — это вдохновляет.

— Какая атмосфера была за кадром?

— Команда собралась отличная, поэтому для меня весь съемочный процесс был настоящим профессиональным праздником!

— С какими трудностями вы сталкивались на площадке? По сюжету ваш герой работает на большой высоте — приходилось делать что-то опасное в рамках съемок?

— Была одна сцена, которую мы снимали в двух локациях. Первую часть сцены сняли в Азии, где было тепло — и я был в одет в легкие брюки, футболку и кеды. А вот вторую часть этой сцены мы доснимали уже в Москве в феврале… Я был в той же одежде, весь обклеенный грелками, но это не сильно спасало от мороза. Было в этом что-то героическое (смеется).

— На ваш взгляд, как сериал встретят зрители?

— То, что я увидел, меня — как зрителя — впечатлило. Моего героя не так много, но то, что делают Алена Михайлова, Юра Колокольников, японские актеры, в целом как сериал снят — это круто. Отдельно хочу отметить графику — какие титры, какая анимация… Скрупулезный подход к каждой детали фильма, это видно в кадре. Поэтому, думаю, зрители встретят сериал на ура.

— Вы пересматриваете фильмы и сериалы со своим участием? Какую из киноработ вы можете назвать своей любимой?

— Сам не пересматриваю. Но моя бабушка смотрит все фильмы со мной (смеется). И иногда мне интересно посмотреть с ней вместе, поотвечать на ее вопросы — как это снимали, как здесь сцену выстраивали… Раньше мне это не нравилось, но потом я понял, что нужно смотреть на себя, чтобы делать работу над ошибками — ведь это тоже часть работы. Из любимых ролей я бы отметил «Нулевого пациента» и фильм «Бизнесмены». Последний в России не так громко прошел, но в Казахстане меня знают именно по «Бизнесменам».

— Насколько я знаю, большой успех в Казахстане имела ваша картина «Паралимпиец».

— Да, и «Паралимпиец», конечно.

— А нелюбимая роль у вас есть?

— Про нелюбимые не могу говорить (смеется). На самом деле нелюбимых ролей у меня нет, но есть то, что мне не понравилось — как вышло или как я сыграл. В любом случае, все свои проекты я вспоминаю с теплотой.

— Некоторые музыканты говорят: «Все мои песни — это мои дети». Про актеров и их роли можно так же сказать?

— Мне кажется, нет. С ролями иначе. Музыкант — всегда больше автор своему детищу, чем актер своей роли. Вот, возьмем Скриптонита: его песни — его дети, ведь он сам написал текст, сам написал бит и сам исполнил. Это полностью его творчество. В случае с актером гораздо больше вводных: драматургия, костюм, грим, текст и так далее. Поэтому роли — это наши общие дети со всей съемочной группой (смеется).

— В числе ваших самых ярких киноработ — роли доктора Кирсанова в «Нулевом пациенте», сына казахстанского бандита в «Ладе Голд» и богатого стартапера-айтишника в «Престиже». Какая из этих ролей была для вас самой сложной — и почему?

— Одной из самых сложных была роль в «Нулевом пациенте». В первую очередь потому, что это реальная история, за которой стоит горе. Для меня эта роль была очень большой ответственностью, и я даже где-то перегрузил себя этой ответственностью.

— События, описанные в «Нулевом пациенте», происходят во времена СССР. Сложно было погрузиться в эпоху, в которой вы не жили?

— Моей задачей было не только понять эпоху, но и изучить профессиональные особенности моего персонажа. Доктор Кирсанов — хирург, а это определенный тип людей. Кроме того, мой герой — калмык, и я должен был понять ментальность этого народа. Вот эти три аспекта, на которых строилась моя роль, мне нужно было тщательно изучить.

— И как вы справились со всем этим?

— Раскрыть особенности эпохи мне помогли родители и бабушка с дедушкой. Плюс — я смотрел хронику тех лет. К профессиональной части готовился по автобиографической книге Федора Углова «Сердце хирурга». Это легендарный врач, который попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как самый пожилой практикующий хирург — свою последнюю операцию он сделал в возрасте 97 лет. А изучить ментальность калмыков мне помогли студенты моей родной «Щуки»: у нас был калмыцкий курс, я приходил к ребятам, и они рассказывали мне о своих национальных особенностях.

— «Нулевой пациент» вышел в 2022 году, тогда же вышло еще несколько ваших фильмов и сериалов. Как вы переключались после такой сложной роли?

— После «Нулевого пациента» я некоторое время отходил — нужно было время, чтобы вернуться к себе. И, знаете, мне помог спорт. Спорт отлично возвращает тебя к себе (смеется).

— Сегодня в вашей фильмографии есть и герои, и злодеи… В каком еще амплуа вы хотели бы себя попробовать?

— Я бы хотел сняться в детском кино. Сыграть вожатого пионерского лагеря или школьного учителя.

— Может, есть роль, которая стала бы для вас профессиональным вызовом?

— Любой персонаж из большой классической литературы. Знаете, недавно я посмотрел фильм «Капитан Волконогов бежал» от режиссерского дуэта Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Это лучшее из того, что я видел за последнее время. Я смотрел этот фильм и думал: «Вот в таком кино я бы очень хотел сняться». Очень рекомендую к просмотру.

— На каких фильмах вы росли? Какие фильмы оказали на вас влияние как на актера?

— Самое большое впечатление в детстве на меня произвел «Том и Джерри».

— Мультфильм?

— Я не шучу, абсолютно серьезно! Я очень много смотрел его в детстве — и сейчас могу с удовольствием пересмотреть (смеется). Из фильмов — «Я, снова я и Ирэн» и «Форрест Гамп», база моя. И, наверное, все картины Мартина Скорсезе.

— А как же советская классика?

— Куда же без нее! Мои любимые — «Любовь и голуби», «Утомленные солнцем» и «Бриллиантовая рука». Андрей Миронов — актер, который сильно повлиял на мой выбор профессии. В 16 лет я прочел его биографию и решил, что «пойду за ним» — буду поступать в «Щуку».

— В России вы популярный актер, а дома, в Казахстане, — звезда?

— Пожалуй, нет. У нас в Казахстане есть несколько звезд. Есть боксер Геннадий Головкин, есть музыкант Скриптонит, есть комик Нурлан Сабуров, есть боец Шавкат Рахмонов — вот настоящие звезды.

— Вы не скромничаете сейчас?

— Нет, абсолютно.

— Сейчас вы задействованы в кинопроектах на родине?

— Есть несколько спектаклей, в которых я играю в Казахстане. А в кино — нет, все мои съемки сейчас в России.

— Есть ли разница в кинопроизводстве в России и Казахстане?

— В России больше кадров, и эти кадры опытнее и профессиональнее. Потому что в России больше бюджетов. А бюджет — это база, которая позволяет реализовать фантазии, лучше раскрыться художникам и режиссерам. Плюс в России больше времени на подготовку. В Казахстане меньше. Все это сказывается на качестве картин. Но наши ребята выкручиваются, и у них это получается очень талантливо, особенно в плане визуала. А вот школы нет. Все лучшие актерские школы в России. В Казахстане в кино раньше брали просто красивых людей, только недавно стали приглашать выпускников местных театральных институтов.

— А вы считаете себя красивым?

— Что-то во мне есть, да (смеется).

— В России сегодня бум на сериалы. А что популярно в Казахстане?

— У нас был большой бум на веб-сериалы. Сериалы снимали, выкладывали на YouTube, и они набирали по 15–20 миллионов просмотров. Это с учетом того, что население в Казахстане всего 20 миллионов. Этот бум взрастил хорошие кадры.

— Кадры остались в Казахстане или поехали в Россию?

— Наоборот! Часть российских кадров приехала к нам (смеется).

— Продолжая тему кадров — ваш младший брат Ансар тоже стал актером и уже успел заявить о себе, снявшись в сериале «Шекер». Вы даете ему советы, касающиеся профессии?

— Он самостоятельный актер, который сам пришел в кино. Недавно мы вместе с Ансаром снялись у режиссера Юрия Быкова в «Лихих». Сам он за советами ко мне не приходит, но иногда я из чувства братского долга даю ему советы — делюсь новым опытом, новыми приемами. А вот применяет он их или нет, честно говоря, не знаю.

— После окончания «Щуки» вы некоторое время служили в «Театре Сатиры», а потом резко уволились и вернулись в Казахстан. Почему?

— Было несколько причин. Первая — я хотел домой, себя подрастерял, «омосквел», соскучился, чувствовал, что мне не хватает языка, не хватает родных. И это копилось, пока не переросло в некий тревожный синдром. В одно утро я встал и решил, что надо ехать домой. Пришел с этим к руководителю «Театра Сатиры» Александру Анатольевичу Ширвиндту, он выслушал, предложил помощь. Я ему объяснил, что устал от Москвы, соскучился по родным и хочу домой. Он ответил: «Как скажешь». А вторая причина была в том, что мне не нравится репертуарный театр.

— А какой нравится?

— Продюсерский, как «Театр Наций». Я играл там в спектакле «До+вла=тов».

— В будущем хотели бы вернуться на сцену театра? Может, видите себя в какой-то роли?

— Очень много персонажей, которых я хотел бы сыграть. Но пока не вижу себя на сцене московских театров.

— В одном из интервью вы сказали, что «логичным продолжением вашей карьеры мог бы стать Голливуд». Не передумали? Есть какие-то продвижения в сторону Аллеи звезд?

— Не передумал, но немного переоценил себя. Мне нужно больше времени, чтобы созреть. Но я зрею (смеется). Хочется подойти к этому моменту в лучшей своей форме, и я к ней все еще иду.

— Хотели бы сняться у Скорсезе?

— Наверное, не успею (смеется). Если Скорсезе позвонит и позовет, то поеду. Обещаю, что мы не упремся в вопрос ставки и райдера (смеется).