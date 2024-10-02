Скончался актер Алексей Облаков из «Розыска» и «СОБРа»

Актер и каскадер Алексей Облаков скончался на 42-м году жизни 2 октября 2024 года. О факте смерти артиста стало известно из сообщения с его страницы во «ВКонтакте».

- Лешка Тучка 02.11.1982 — 02.10.2024. Скорбим, - указано в сообщении.

Супруга Алексея Облакова сообщила ИА Regnum, что причиной его смерти стала остановка сердца в результате длительного злоупотребления алкоголем. Похороны пройдут 5 октября на Перепечинском кладбище в Солнечногорском районе.

Алексей Облаков дебютировал как актер в эпизоде в фильме «Сволочи» играл в фильмах и сериалах «Боец. Рождение легенды», «Розыск», «СОБР». Помимо актерской деятельности, он также работал каскадером в лентах «Неверность», «Тайны дворцовых переворотов», сериале «Молодая гвардия» (2015).