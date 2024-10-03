Данила Якушев — о своей роли в сериале «Блонды»

На канале ТВ-3 вышел новый детективный сериал «Блонды». По сюжету, три следовательницы начинают работать в специальном отделе по раскрытию особо важных преступлений. Причем у команды есть прикрытие – они выдают себя за сотрудников брачного агентства. Руководить девушками назначают опытного детектива Смолова, которого сыграл Данила Якушев. «ФедералПресс» поговорил с актером о том, как проходили съемки проекта, а заодно узнал, удалось ли артисту перерасти собственные амбиции.

Данила, расскажите, пожалуйста, о своей роли в сериале «Блонды».

— Мой герой – военный человек. Он не лишен романтизма, хотя и скрывает это. Меньше слов и больше дела – вот это про него. У Смолова большой боевой опыт, он не раз оказывался в горячих точках, но это не сломало его психику. Конечно, у него была и своя любовная история, однако семья не получилась, он испытал разочарование. Сейчас у него случилась новая вспышка влюбленности по отношению к одной из подчиненных. Это полностью меняет жизнь майора Смолова, а как – узнаем в сериале.

Можете ли назвать жизненные принципы, которые объединяют вас и вашего героя?

— Я бы сказал, что из общего у нас скорее не принципы, а состояние внутреннего покоя. Мне кажется, что неврастеники отталкивают людей, а уверенность и спокойствие, напротив, притягивают. Люди хотят чувствовать себя в безопасности.

Вы снимались с тремя очаровательными девушками – Анной Богомоловой, Дарьей Лендой и Мариной Гончаровой. Как работалось в женском коллективе? Не возникало трудностей?

— У нас прекрасный коллектив, мы много болтали буквально обо всем. Случались и какие-то приключения, свои истории. Конечно, помогали друг другу, а еще заказывали вкусную еду на площадку и ели вместе. Никто не конфликтовал, все было прекрасно.

Однажды вы сказали, что сыгранные роли не отвечают вашим амбициям. А какую роль вы мечтаете сыграть?

— Честно говоря, уже не мечтаю, а довольствуюсь тем, что есть. Мне много раз говорили: «Твое от тебя не уйдет», вот пусть так и будет. Когда мечтаешь о чем-то, нередко не замечаешь то, что находится буквально под носом. Если ты на что-то соглашаешься, значит это и есть твое предназначение и ты об этом мечтал. А работать вполноги, мечтая о неизведанном?! Я уже из этого вырос.

Вы пишете поэзию, картины, делаете мебель и многое другое. Как вам хватает времени на все увлечения и работу актера?

— Никак не хватает! В свои выходные я сразу подключаюсь к живописи, к стихотворениям, к строительству дома, а еще к рыбалке, к переделыванию старинных машин. У меня есть несколько автомобилей 70-х и 80-х годов, которыми я занимаюсь. Так что времени у меня нет, я кайфую и живу свою лучшую жизнь (улыбается. – Прим. ред.).

Складывается ощущение, что ваша жизнь невероятно наполнена… самой жизнью. А чего не хватает для полного счастья?

— Мне всего хватает для счастья. Вот многие говорят: «Где жена? Где семья?». Но когда я общаюсь с людьми, у которых есть и жена, и семья, оказывается, что они не успевают ничего из того, что делаю я. При этом признаются, что хотели бы так же, но не имеют возможности, потому что заняты воспитанием детей. Иногда я задумываюсь над тем, что для создания семьи придется все оставить. К этому надо прийти, по крайней мере морально.

Синдром отложенной жизни – настоящий бич современного общества. Люди ждут особого случая, чтобы начать жить по-настоящему. Вы говорили, что вас это не коснулось. Можете поделиться советом, как перестать откладывать и начать жить на полную?