Режиссер «Людей в черном» рассказал о забавных моментах на съемках

«Люди в чёрном» — один из самых популярных фильмов Уилла Смита, удостоенный множества наград и хвалебных слов зрителей. Как оказалось, во время съёмок ленты происходило забавное, о чём рассказал режиссёр ленты Барри Зонненфельд.

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Постановщик дал интервью в свежем выпуске подкаста и рассказал, что Смит — «тот ещё пердун». Как оказалось, актёр часто пукал на съёмках «Людей в чёрном». Притом Смит не сдерживался, из-за чего однажды пришлось приостановить съёмки на целых три часа, чтобы проветрить помещение.

Уилл Смит — пердун. Это невероятно, но нам пришлось остановить съёмки примерно на три часа. Нет, он, знаете ли, славный парень. Просто он пукал.

Сам Смит о происходящем на съёмках «Людей в чёрном» не рассказывал.