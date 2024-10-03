Джулии Робертс вручат почетную премию «Сезар»

На торжественной церемонии вручения кинопремий «Сезар» 28 февраля 2025 года в Париже почетную награду вручат американской актрисе Джулии Робертс, сообщает Deadline.

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Организаторы премии отмечают, что культурное влияние Робертс распространяется далеко за пределы кинематографа.

«Вне экрана она занимается благотворительной деятельностью, является послом ЮНИСЕФ и защищает людей по всему миру», — отметили в академии.

Ранее «Нелюбовь» Звягинцева получила премию «Сезар», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».